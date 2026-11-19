Цена биткоина упала до $62 тыс. Это значительное снижение по сравнению с максимумом в октябре прошлого года, когда 1 BTC стоил более $126 тыс. Некоторые покупали по той цене и до сих пор держат биткоин, надеясь на рост. Кто-то покупают его сейчас.

Для кого-то падение на 50% означает большие убытки, для кого-то шанс купить биткоин вдвое дешевле. Но никто не знает, будет ли это уже дно рынка, будет ли еще одно падение. Dilo и специализированные эксперты рассказывают о состоянии рынка.

Биткоин у важной зоны

Для многих цена около $60 тыс. выглядит как хорошая возможность купить биткоин. Если посмотреть на список заявок на покупку BTC, больше внимания сосредоточено именно на этой отметке. По данным платформы CoinGlass, заявки на покупку биткоинов на этом уровне превышают $100 млн. Это наибольшее скопление заявок на рынке.

Активные заявки на покупку BTC/Данные: CoinGlass

Но здесь есть немаловажная деталь. Заявка на покупку еще не означает, что кто-то реально купит биткоин по этой цене. Трейдер может отменить ее в любое время. Некоторые крупные игроки размещают большие заявки, а как только цена подходит к нужному уровню, снимают их. Такая стена показывает возможный спрос, но не дает гарантии, что падение остановится.

Это видно в открытых биржевых заявках. Сколько на этом уровне готовы купить другие игроки, в том числе "киты" и компании, проверить нельзя. Но этот уровень повлияет на дальнейшее движение цены.

Будущее развитие событий во многом определит поведение покупателей около отметки $60 тыс. Подавшие такие заявки ожидают, что после покупки биткоин подорожает. Некоторые заявки принадлежат трейдерам, которые зарабатывают на падении и хотят закрыть сделки покупкой биткоина (так называемые "медведи").

Дно рынка уже видно?

Летом биткоин уже падал ниже $60 тысяч. К осени он отчасти отыгрался. Те, кто купил в июле, несколько месяцев оставались довольны. В ноябре рынок снова приблизился к этой отметке. Теперь на рынок влияют новые факторы.

Аналитик Traders Union Михаил Игнатенко в комментарии для Dilo объяснил, что когда инвесторы ожидают более жесткой политики ФРС (центробанка США, ред.), они сокращают вложения в рисковые активы. Поэтому цена падает. Биржи принудительно закрывают сделки трейдеров, ставивших на рост с кредитным плечом (торговля с заемными средствами, ред.). Это ведет к большему количеству продаж и ускоряет падение.

Инвестиционный директор Bitwise Мэтт Гоуган говорит, что распродажа началась из-за инфляции в США, которая оказалась выше прогнозов. 10 ноября стало известно, что потребительские цены в октябре выросли на 0,4% в месяц. Рынок стал ждать большего повышения ставок ФРС, как и говорил Игнатенко.

Это плохо для криптовалют. Когда процентные ставки повышаются, инвесторы получают более высокий доход от государственных облигаций и других относительно безопасных инструментов. Ссудный капитал тоже дорожает. Часть денег уходит с рисковых рынков, в том числе криптовалютного.

В своем анализе Гоуган пишет, что рынок мог уже пройти через главное давление, возникшее из-за изменения ожиданий ставок. Многие сделки с кредитным плечом уже закрыли. Инвесторы заложили более жесткую политику ФРС в цене активов. Это может свидетельствовать о том, что цены уже близки к минимуму. Но сам Гоуган говорит, что уверенности в востонавлении нет.

Когда прекратятся принудительные продажи, цена может увеличиться. Для дальнейшего роста нужны те, кто готов покупать биткоин по большей цене. Аналитическая платформа Glassnode считает, что в настоящее время спрос на рынке слаб. Это видно, в частности, по движению денег в американских биржевых фондах, покупаемых биткоином.

В ноябре инвесторы в основном забирали деньги из спотовых биткоин-ETF. По данным Farside Investors, 16 ноября отток временно сменился небольшим притоком. 17 и 18 ноября инвесторы снова вывели из фондов почти $546 млн.

Это важный сигнал. Когда инвесторы вкладывают деньги в такие фонды, управляющие покупают биткоины для покрытия. Когда деньги выводятся, фонды уменьшают свои позиции. Длительный отток означает, что институциональный спрос ослабевает, но это само по себе не определяет, какой будет цена.

На что смотреть дальше?

Игнатенко смотрит на инфляцию США. Будет ли она расти или снижаться. Бутут ли фонды снова получать финансирование, булут ли крупные собственники криптовалют покупать еще биткоины. Он ожидает, чтобы по графику цена в течение месяца-двух оставалась в одном диапазоне. За это время рынок может достигнуть дна.

Когда цена перестает резко снижаться и некоторое время удерживается в определенных пределах, это может означать, что спрос и предложение постепенно выравниваются. Продавцы уже не пытаются срочно продать актив за какие-либо деньги, а покупатели постепенно возвращаются.

Стоит ли покупать сейчас?

Биткоин действительно подошел к важной зоне $60-64 тысячи. Если посмотреть на график за более длительный период, видно, что раньше здесь многие покупали биткоин, и после этого его цена выросла.

В техническом анализе эти области называются зонами поддержки. Это уровни, где раньше покупатели были достаточно активны, чтобы остановить падение или изменить направление цены. Но поддержка не работает как бетонная стена. Если продавцов станет больше, рынок не выдержит.

На графике видно, что цена уже несколько раз отталкивалась от данной зоны. Поклонники положительного сценария также замечают, что ранее биткоин совершил так называемый слом структуры около $82 тыс., преодолел предыдущую важную вершину и сформировал новый локальный максимум выше $85 тыс.

Технические аналитики увидели в этом движении признак усиления покупателей. Но когда цена упала ниже $82 тыс., этот сигнал уже не показывает однозначного роста. На коротких временных отрезках рынок под давлением продавцов, хотя на долгосрочном графике еще видны признаки предыдущего восходящего тренда.

Аналитик Jelle считает, что долгосрочная структура биткоина все еще может быть положительной. Рынку нужно время, чтобы выбрать следующее направление.

График цены биткоина/Данные: TradingView

Положительный сценарий выглядит следующим образом: покупатели удержат зону поддержки, цена перестанет падать и начнет возвращаться к прежним уровням. Подтвердить этот сценарий могут не только короткие отскоки, но более устойчивый рост спроса.

Это не прогноз, а только один из возможных сценариев. На рынке криптовалют сложно что-либо предвидеть на 100%. Если вы считаете, что биткоин в долгосрочной перспективе может принести прибыль, текущая цена кажется привлекательной. Но будущий рост определят макроэкономические данные, геополитика и движение капитала.

Если события пойдут по отрицательному сценарию, цена упадет ниже 60 тысяч долларов. Тогда на рынке может начаться новый период продаж. Цена может упасть до $50 тыс.

Купить сейчас или подождать дальше решает каждый инвестор сам. Никто не может гарантировать ни плохого, ни хорошего результата. Инвестиция – это всегда риск.

Если купить и "забыть"

Если вы собираетесь хранить биткоин несколько лет, стоит подумать, кто купит его после вас. Игнатенко считает, что в течение следующего года или двух новый спрос главным образом создадут фонды, банки и крупные компании по управлению активами. Если они даже немного увеличат долю биткоина в портфелях, на рынок может прийти много денег. Если крупные фонды будут постепенно уменьшать свои позиции, а отток средств из спотовых ETF будет продолжаться, аналитик скорректирует свою оценку.

Но возникает еще один вопрос. Сколько денег вы готовы вложить, если не ждете быстрой прибыли?

Инвестиция на несколько лет не гарантирует, что в течение всего этого времени цена будет расти. Биткоин уже имел длительные периоды падения. Инвесторы иногда ждали годами, пока актив снова достигал предыдущих максимумов.

Игнатенко советует покупать по ценам, которые вы определили заранее. Если вы приобрели небольшую часть и цена упадет, у вас останутся деньги на следующую покупку. Если биткоин резко увеличится в цене, первую часть вы уже купили, а за следующую, возможно, придется платить больше.

Этот способ помогает не полагаться только на время выхода на рынок. Его часто называют постепенным инвестированием. Но такой способ не дает гарантий прибыли. Если биткоин продолжит падать в цене, даже поэтапные покупки могут привести к большим убыткам.

Когда цена резко меняется, Игнатенко советует остановиться. При распродаже люди часто покупают слишком рано. Когда цена растет, платят больше, потому что боятся потерять прибыль. Когда цена немного стабилизируется, проще решить, покупать ли дальше.

Инвестору не нужно ловить самую низкую цену. Иногда лучше подождать, пока ситуация станет более ясной, даже если биткоин за это время немного вырастет в цене.

Если биткоин у вас уже есть

Если у вас уже есть биткоин в портфеле, Игнатенко советует подумать, сможете ли вы выдержать сильное падение и есть ли у вас свободные деньги. Если вы учли этот риск заранее, он советует придерживаться своей стратегии и не принимать решения в состоянии паники.

Здесь нужно различать инвестора, купившего биткоин на небольшую часть своих сбережений, и того, кто вложил почти все деньги. Для первого падения на 50% это неприятно, но риск приемлем. Для второго это уже серьезная финансовая проблема.

Следует выяснить, какую часть вашего капитала занимает биткоин, есть ли у вас финансовый резерв и не придется ли использовать инвестированные деньги в ближайшее время.

Если вы вложили деньги, не планировавшие тратить на ежедневные нужды, резкое падение цены не заставляет сразу продавать актив. Однако это не значит, что его следует держать при любых условиях.

Когда следует продавать биткоин?

Продажа не всегда означает, что вы паникуете или признаете свою ошибку в инвестициях. Например, человек купил биткоин и планировал держать его несколько лет. Теперь ему нужны деньги на жилье, лечение или другие важные расходы. В такой ситуации ждать, пока рынок восстановится, может быть рискованнее, чем сразу продать с минусом.

Другая ситуация возникает, когда биткоин составляет слишком большую часть инвестиционного портфеля. Если инвестор и дальше верит в будущее криптовалюты, он может продать часть актива, чтобы снизить риск.

Есть еще один вариант: изменились причины, по которым человек покупал биткоин. Если инвестиционная стратегия уже не подходит к состоянию рынка или собственным финансовым целям, следует ее пересмотреть.

Хуже всего — принимать решение только потому, что цена падает и страшно потерять еще больше. Так же опасно держать актив только из-за нежелания признавать ущерб.

Здесь главное не сколько стоит покупка, а нужна ли вам эта инвестиция сейчас.

Так что делать: купить, подождать или продать?

Биткоин уже несколько раз терял в цене десятки процентов, но затем восстанавливался. Для рынка криптовалют падение на 50% от максимума случалось и раньше. Но предыдущие циклы не дают уверенности, что события снова произойдут так же. Биткоин может вырасти в цене, оставаться близко к нынешнему уровню долго или упасть еще больше.

Если вы планируете инвестировать в биткоин на долгий срок, у вас есть финансовый запас и готовы к резким изменениям цены, сейчас можно рассмотреть покупку. Постепенная покупка поможет снизить риск неудачного выбора времени.

Если вам важно увидеть признаки стабильности, вы можете подождать. Тогда, если рынок начнет восстанавливаться, придется покупать по более высокой цене. Зато у вас будет больше данных о том, возвращается ли спрос. Если риск стал для вас слишком высоким, в портфеле слишком много криптовалют или деньги понадобятся скоро, продать часть или весь актив также может быть разумным шагом.

Сейчас рынок стоит у важных ценовых уровней. Пока нет достаточно аргументов утверждать, что дно уже пройдено. И здесь стоит помнить простую вещь: биткоин за $62 тыс. действительно стоит вдвое дешевле, чем на историческом максимуме. Но скидка в стоимости актива еще не значит, что он стал прибыльной инвестицией.

В конце концов никто не знает, сколько будет стоить биткоин через год или пять. Он может снова побить рекорд, а может упасть еще ниже. Поэтому перед покупкой стоит подумать не только о возможной прибыли, но и о том, готовы ли вы потерять значительную часть вложенных денег.