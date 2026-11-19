Ціна біткоїна впала до $62 тис. Це значне зниження порівняно з максимумом у жовтні минулого року, коли 1 BTC коштував понад $126 тис. Дехто купував за тією ціною і досі тримає біткоїн, сподіваючись на зростання. Інші купують його зараз.

Для когось падіння на 50% означає великі збитки, для когось — шанс купити біткоїн вдвічі дешевше. Але ніхто не знає, чи це вже дно ринку, чи буде ще одне падіння. Dilo та спеціалізовані експерти розповідають про стан ринку.

Біткоїн біля важливої зони

Для багатьох ціна близько $60 тис. виглядає як хороша нагода купити біткоїн. Якщо подивитися на список заявок на купівлю BTC, найбільше уваги зосереджено саме на цій позначці. За даними платформи CoinGlass, заявки на купівлю біткоїнів на цьому рівні перевищують $100 млн. Це наразі найбільше скупчення заявок на ринку.

Активні заявку на купівлю BTC / Дані: CoinGlass

Але тут є важлива деталь. Заявка на купівлю ще не означає, що хтось реально купить біткоїн за цією ціною. Трейдер може скасувати її будь-коли. Деякі великі гравці розміщують великі заявки, а як тільки ціна підходить до потрібного рівня, знімають їх. Така стіна показує можливий попит, але не дає гарантії, що падіння зупиниться.

Це видно у відкритих біржових заявках. Скільки на цьому рівні готові купити інші гравці, зокрема "кити" і компанії, перевірити не можна. Але цей рівень вплине на подальший рух ціни.

Майбутній розвиток подій багато в чому визначить поведінка покупців біля позначки $60 тис. Ті, хто подав такі заявки, очікують, що після купівлі біткоїн подорожчає. Деякі заявки належать трейдерам, які заробляють на падінні і хочуть закрити угоди покупкою біткоїна (так звані “ведмеді”).

Дно ринку вже видно?

Влітку біткоїн вже падав нижче $60 тисяч. До осені він частково відігрався. Ті, хто купив у липні, кілька місяців залишалися задоволеними. У листопаді ринок знову наблизився до цієї позначки. Тепер на ринок вплинуть нові фактори.

Аналітик Traders Union Михайло Ігнатенко в коментарі для Dilo пояснив, що коли інвестори очікують жорсткішої політики ФРС (центробанку США, ред.), вони скорочують вкладення в ризикові активи. Через це ціна падає. Біржі примусово закривають угоди трейдерів, які ставили на зростання з кредитним плечем (торгували з позиковими коштами, ред.). Це веде до більшої кількості продажів і пришвидшує падіння.

Інвестиційний директор Bitwise Метт Гоуґан каже, що розпродаж почався через інфляцію у США, яка виявилася вищою за прогнози. 10 листопада стало відомо, що споживчі ціни у жовтні зросли на 0,4% за місяць. Ринок став чекати більшого підвищення ставок ФРС, як і казав Ігнатенко.

Це погано для криптовалют. Коли процентні ставки підвищуються, інвестори отримують вищий дохід від державних облігацій та інших відносно безпечних інструментів. Позиковий капітал теж дорожчає. Частина грошей іде з ризикових ринків, зокрема криптовалютного.

У своєму аналізі Гоуґан пише, що ринок міг уже пройти через головний тиск, який виник через зміну очікувань щодо ставок. Багато угод із кредитним плечем уже закрили. Інвестори заклали жорсткішу політику ФРС у ціни активів. Це може свідчити, що ціни вже близькі до мінімуму. Але сам Гоуґан каже, що впевненості у відновленні немає.

Коли припиняться примусові продажі, ціна може зрости. Для подальшого зростання потрібні ті, хто готовий купувати біткоїн за більшою ціною. Аналітична платформа Glassnode вважає, що наразі попит на ринку слабкий. Це видно, зокрема, по руху грошей в американських біржових фондах, які купують біткоїн.

У листопаді інвестори здебільшого забирали гроші зі спотових біткоїн-ETF. За даними Farside Investors, 16 листопада відтік тимчасово змінився на невеликий приплив. 17 і 18 листопада інвестори знову вивели з фондів майже $546 млн.

Це важливий сигнал. Коли інвестори вкладають гроші в такі фонди, керуючі купують біткоїни для покриття. Коли гроші виводяться, фонди зменшують свої позиції. Тривалий відплив означає, що інституційний попит слабшає, але це саме по собі не визначає, якою буде ціна.

На що дивитися далі?

Ігнатенко дивиться на інфляцію у США. Чи буде вона зростати чи знижуватися. Чи фонди знову отримають фінансування, і чи великі власники криптовалют купуватимуть ще біткоїни. Він чекає, щоб на графіку ціна протягом місяця-двох залишалася в одному діапазоні. За цей час ринок може досягти дна.

Коли ціна перестає різко знижуватися й деякий час тримається в певних межах, це може означати, що попит і пропозиція поступово вирівнюються. Продавці вже не намагаються терміново продати актив за будь-які гроші, а покупці поступово повертаються.

Чи варто купувати зараз?

Біткоїн справді підійшов до важливої зони $60-64 тисячі. Якщо подивитися на графік за довший період, видно, що раніше тут багато хто купував біткоїн, і після цього його ціна зросла.

У технічному аналізі ці області називають зонами підтримки. Це рівні, де раніше покупці були досить активними, щоб зупинити падіння або змінити напрямок ціни. Але підтримка не працює як бетонна стіна. Якщо продавців стане більше, ринок цього не витримає.

На графіку видно, що ціна вже кілька разів відбивалася від цієї зони. Прихильники позитивного сценарію також помічають, що раніше біткоїн зробив так званий злам структури біля $82 тис., подолав попередню важливу вершину і сформував новий локальний максимум вище $85 тис.

Технічні аналітики побачили в цьому русі ознаку посилення покупців. Але коли ціна впала нижче $82 тис., цей сигнал уже не показує однозначного зростання. На коротких часових відрізках ринок під тиском продавців, хоча на довгостроковому графіку ще видно ознаки попереднього висхідного тренду.

Аналітик Jelle вважає, що довгострокова структура біткоїна все ще може бути позитивною. Ринку потрібен час, щоб обрати наступний напрям.

Графік ціни біткоїна / Дані: TradingView

Позитивний сценарій виглядає так: покупці втримають зону підтримки, ціна перестане падати і почне повертатися до колишніх рівнів. Підтвердити цей сценарій можуть не лише короткі відскоки, а й більш стійке зростання попиту.

Це не прогноз, а лише один із можливих сценаріїв. На ринку криптовалют складно щось передбачити на 100%. Якщо ви вважаєте, що біткоїн у довгостроковій перспективі може дати прибуток, поточна ціна здається привабливою. Але майбутнє зростання визначатимуть макроекономічні дані, геополітика і рух капіталу.

Якщо події підуть за негативним сценарієм, ціна впаде нижче $60 тисяч. Тоді на ринку може початися новий період продажів. Ціна може впасти до $50 тис.

Купити зараз або почекати далі вирішує кожен інвестор сам. Ніхто не може гарантувати ні поганого, ні хорошого результату. Інвестиція — це завжди ризик.

Якщо купити і "забути"

Якщо ви збираєтеся зберігати біткоїн кілька років, варто подумати, хто купить його після вас. Ігнатенко вважає, що протягом наступного року або двох новий попит головним чином створять фонди, банки і великі компанії з управління активами. Якщо вони навіть трохи збільшать частку біткоїна в портфелях, на ринок може прийти багато грошей. Якщо великі фонди поступово зменшуватимуть свої позиції, а відтік коштів зі спотових ETF триватиме, аналітик скоригує свою оцінку.

Але виникає ще одне питання. Скільки грошей ви готові вкласти, якщо не чекаєте швидкого прибутку?

Інвестиція на кілька років не гарантує, що протягом усього цього часу ціна зростатиме. Біткоїн вже мав тривалі періоди падіння. Інвестори іноді чекали роками, поки актив знову досягав попередніх максимумів.

Ігнатенко радить купувати частинами за цінами, які ви визначили заздалегідь. Якщо ви придбали невелику частину і ціна ще впаде, у вас залишаться гроші на наступну покупку. Якщо біткоїн різко зросте в ціні, першу частину ви вже купили, а за наступну, можливо, доведеться платити більше.

Цей спосіб допомагає не покладатися лише на один час виходу на ринок. Його часто називають поступовим інвестуванням. Але він не дає гарантій щодо прибутку. Якщо біткоїн і далі падатиме в ціні, навіть поетапні покупки можуть призвести до великих збитків.

Коли ціна різко змінюється, Ігнатенко радить зупинитися. Під час розпродажу люди часто купують занадто рано. Коли ціна зростає, платять більше, бо бояться втратити прибуток. Коли ціна трохи стабілізується, простіше вирішити, чи купувати далі.

Інвестору не потрібно ловити найнижчу ціну. Іноді краще почекати, поки ситуація стане яснішою, навіть якщо біткоїн за цей час трохи зросте в ціні.

Якщо біткоїн у вас уже є

Якщо у вас уже є біткоїн у портфелі, Ігнатенко радить подумати, чи зможете ви витримати сильне падіння і чи маєте вільні гроші. Якщо ви врахували цей ризик заздалегідь, він радить дотримуватися своєї стратегії та не приймати рішень у стані паніки.

Тут треба розрізняти інвестора, який купив біткоїн на невелику частину своїх заощаджень, і того, хто вклав майже всі гроші. Для першого падіння на 50% це неприємно, але ризик прийнятний. Для другого це вже серйозна фінансова проблема.

Варто з’ясувати, яку частину вашого капіталу займає біткоїн, чи маєте ви фінансовий резерв і чи не доведеться використовувати інвестовані гроші найближчим часом.

Якщо ви вклали гроші, які не планували витрачати на щоденні потреби, різке падіння ціни не змушує одразу продавати актив. Проте це не означає, що його варто тримати за будь-яких умов.

Коли слід продавати біткоїн?

Продаж не завжди означає, що ви панікуєте або визнаєте свою помилку в інвестиції. Наприклад, людина купила біткоїн і планувала тримати його кілька років. Тепер їй потрібні гроші на житло, лікування чи інші важливі витрати. У такій ситуації чекати, поки ринок відновиться, може бути ризикованіше, ніж одразу продати з мінусом.

Інша ситуація виникає, коли біткоїн становить занадто велику частину інвестиційного портфеля. Якщо інвестор і далі вірить у майбутнє криптовалюти, він може продати частину активу, щоб знизити ризик.

Є ще один варіант: змінилися причини, через які людина купувала біткоїн. Якщо інвестиційна стратегія вже не підходить до стану ринку або до власних фінансових цілей, варто її переглянути.

Найгірше — ухвалювати рішення тільки через те, що ціна падає і страшно втратити ще більше. Так само небезпечно тримати актив тільки через небажання визнавати збиток.

Тут головне не скільки коштує покупка, а чи потрібна вам ця інвестиція зараз.

То що робити: купити, почекати чи продати?

Біткоїн вже кілька разів втрачав у ціні десятки відсотків, але потім відновлювався. Для ринку криптовалют падіння на 50% від максимуму траплялося і раніше. Та попередні цикли не дають впевненості, що події знову відбудуться так само. Біткоїн може зрости в ціні, залишатися близько до теперішнього рівня довго або впасти ще більше.

Якщо ви плануєте інвестувати в біткоїн на довгий термін, маєте фінансовий запас і готові до різких змін ціни, зараз можна розглянути покупку. Поступова купівля допоможе зменшити ризик невдалого вибору часу.

Якщо вам важливо побачити ознаки стабільності, ви можете зачекати. Тоді, якщо ринок почне відновлюватися, доведеться купувати за вищою ціною. Зате у вас буде більше даних про те, чи повертається попит. Якщо ризик став для вас занадто високим, у портфелі надто багато криптовалюти або гроші знадобляться скоро, продати частину чи весь актив також може бути розумним кроком.

Зараз ринок стоїть біля важливих цінових рівнів. Поки що немає достатньо аргументів стверджувати, що дно вже пройдено. І тут варто пам'ятати просту річ: біткоїн за $62 тис. справді коштує вдвічі дешевше, ніж на історичному максимумі. Але знижка в ціні активу ще не означає, що він став вигідною інвестицією.

Зрештою, ніхто не знає, скільки коштуватиме біткоїн через рік або п'ять. Він може знову побити рекорд, а може впасти ще нижче. Тому перед покупкою варто подумати не лише про можливий прибуток, а й про те, чи готові ви втратити значну частину вкладених грошей.