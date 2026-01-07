Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,56

+0,14

EUR

49,80

+0,29

Наличный курс:

USD

42,85

42,65

EUR

50,30

50,04

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Каждый второй доллар: сколько Украина зарабатывает на экспорте ІТ-услуг

информационные технологии
543 млн долларов в среднем приносит ИТ-сектор Украине ежемесячно / Depositphotos

По данным Национального банка Украины, 5,97 млрд долларов принес экспорт ІТ-услуг в государственную казну за 11 месяцев 2025 года. За год сумма выросла незначительно – чуть больше, чем на 2%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Аналитики отмечают, что нельзя констатировать, ІТ сектор переживает свой расцвет, ведь 5,97 млрд долларов от экспорта – это все еще на 3% меньше, чем в 2021 году, и почти на 10% меньше, чем в пиковом 2022 году.

Фото 2 — Каждый второй доллар: сколько Украина зарабатывает на экспорте ІТ-услуг

Практически каждый второй доллар от экспорта услуг приходит с ІТ

Аналитики подчеркивают, что ежемесячно экспорт ІТ-услуг приносит в среднем 543 млн долларов. Для сравнения, средний месячный показатель составил 612 млн в 2022 году.

В настоящее время на ІТ-услуги приходится 42% всего экспорта услуг. Если сравнивать со всем экспортом страны (и товарами и услугами), то на ИТ приходится 12% общего объема.

Фото 3 — Каждый второй доллар: сколько Украина зарабатывает на экспорте ІТ-услуг

В то же время экспорт услуг за год снизился на 9% — до 14,33 млрд долларов. Общий экспорт товаров и услуг также снизился – на 5% – до 49,21 млрд долларов.

Напомним, в ноябре 2025 года объем IT-экспорта снизился на 4,1% и составил $543 миллиона. Украинской экономике это принесло на 23 миллиона долларов меньше по сравнению с октябрем 2025 года.

Автор:
Светлана Манько