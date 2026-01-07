Каждый второй доллар: сколько Украина зарабатывает на экспорте ІТ-услуг

По данным Национального банка Украины, 5,97 млрд долларов принес экспорт ІТ-услуг в государственную казну за 11 месяцев 2025 года. За год сумма выросла незначительно – чуть больше, чем на 2%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Аналитики отмечают, что нельзя констатировать, ІТ сектор переживает свой расцвет, ведь 5,97 млрд долларов от экспорта – это все еще на 3% меньше, чем в 2021 году, и почти на 10% меньше, чем в пиковом 2022 году.

Практически каждый второй доллар от экспорта услуг приходит с ІТ

Аналитики подчеркивают, что ежемесячно экспорт ІТ-услуг приносит в среднем 543 млн долларов. Для сравнения, средний месячный показатель составил 612 млн в 2022 году.

В настоящее время на ІТ-услуги приходится 42% всего экспорта услуг. Если сравнивать со всем экспортом страны (и товарами и услугами), то на ИТ приходится 12% общего объема.

В то же время экспорт услуг за год снизился на 9% — до 14,33 млрд долларов. Общий экспорт товаров и услуг также снизился – на 5% – до 49,21 млрд долларов.

Напомним, в ноябре 2025 года объем IT-экспорта снизился на 4,1% и составил $543 миллиона. Украинской экономике это принесло на 23 миллиона долларов меньше по сравнению с октябрем 2025 года.