Сколько Украина заработала на экспорте IT-услуг

В ноябре 2025 года объем IT-экспорта снизился на 4,1% и составил $543 миллиона. Украинской экономике это принесло на 23 миллиона долларов меньше по сравнению с октябрем 2025 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Львовский ИТ кластер со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Отмечается, что в то же время показатели за ноябрь на 4,4% или $24 миллиона больше по сравнению с аналогичным 2024 году.

Всего за 11 месяцев текущего года совокупная экспортная выручка ИТ-услуг составила около $6 миллиардов. Это на 2,4% больше, чем за аналогичный период в 2024 году, что в долларовом эквиваленте составляет $141 миллион.

Эксперты прогнозировали годовой объем экспорта компьютерных услуг в пределах $6,45-6,52 миллиарда. Однако накопленная динамика дает основания говорить о потенциале к улучшению прогноза около $6,59 миллиардов.

Напомним, что экспорт ИТ-услуг из Украины в октябре 2025 года вырос на 1,6% по сравнению с сентябрем и составил $566 млн. Это дало экономике дополнительные $9 млн.