Скільки Україна заробила на експорті ІТ-послуг

У листопаді 2025 року обсяг IT-експорту зменшився на 4,1% і становив $543 мільйона. Українській економіці це принесло на $23 мільйона менше у порівнянні з жовтнем 2025 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Львівський ІТ кластер з посиланням на дані Національного банку України.

Зазначається, що водночас показники за листопад на 4,4% або ж $24 мільйони більші порівняно з аналогічним 2024 року.

Загалом за 11 місяців поточного року сукупна експортна виручка ІТ-послуг склала майже $6 мільярдів. Це на 2,4% більше ніж за аналогічний період у 2024 році, що у доларовому еквіваленті складає $141 мільйон.

Експерти прогнозували річний обсяг експорту комп’ютерних послуг в межах $6,45–6,52 мільярдів. Однак накопичена динаміка дає підстави говорити про потенціал до покращення прогнозу до близько $6,59 мільярдів.

Нагадаємо, що експорт ІТ-послуг з України у жовтні 2025 року зріс на 1,6% порівняно з вереснем і сягнув $566 млн. Це дало економіці додаткові $9 млн.