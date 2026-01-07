Кожен другий долар: скільки Україна заробляє на експорті ІТ-послуг

За даними Національного банку України, 5,97 млрд доларів приніс експорт ІТ-послуг до державної казни за 11 місяців 2025 року. За рік сума зросла незначно — трохи більше, ніж на 2%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Аналітики зауважують, що не можна констатувати, ІТ сектор переживає свій розквіт, адже 5,97 млрд доларів від експорту - це все ще на 3% менше, ніж у 2021, та майже на 10% менше, ніж у піковому 2022 році.

Майже кожен другий долар від експорту послуг приходить з ІТ

Аналітики підкреслюють, що щомісяця експорт ІТ-послуг приносить, в середньому, 543 млн доларів. Для порівняння, середній місячний показник становив 612 млн у 2022-му.

Наразі на ІТ-послуги припадає 42% від усього експорту послуг. Якщо порівнювати з усім експортом країни (і товарами, і послугами), то на ІТ припадає 12% загального обсягу.

Водночас експорт послуг за рік зменшився на 9% — до 14,33 млрд доларів. Загальний експорт товарів і послуг також знизився — на 5% — до 49,21 млрд доларів.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року обсяг IT-експорту зменшився на 4,1% і становив $543 мільйона. Українській економіці це принесло на $23 мільйона менше у порівнянні з жовтнем 2025 року.