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Категория
Бизнес
Дата публикации

"Нова Почта" планирует в 1,5 раза увеличить инвестиционный бюджет в 2022 году — совладелец компании

Развитие Новой почты
Через 10 лет "Нова Почта" станет больше в три раза. Фото: пресс-служба компании

Украинский почтовый оператор "Новая почта" собирается в 1,5 раза увеличить инвестиционный бюджет — до 4 миллиардов гривен, сообщил совладелец компании Вячеслав Климов в интервью изданию "Forbes Украина", передает информационное агентство "Интерфакс-Украина". 

При этом компания планирует вырасти больше чем на 20% по итогам 2022 года.

"Хотим вырасти более чем на 20% и собираемся в полтора раза увеличить инвестиционный бюджет (…) Проинвестировали около 3 миллиардов гривен в 2021 году, планируем около 4 миллиардов гривен в 2022-м", - сказал Климов.

Второй совладелец "Новой Почты" Владимир Поперешнюк раскрыл более долгосрочные планы компании.

По его словам через 10 лет "Нова Почта" станет больше в три раза - по количеству машин, отделений и т. д.

Кроме того, компания собирается открыть свою авиакомпанию Supernova Airlines, которая совершит первый рейс  через 10 — 12 месяцев, что связано с регуляторными ограничениями.

Напомним, Supernova Airlines будет иметь собственный флот и подчиняться компании "Новая почта Глобал".

Автор:
Вита Молодан