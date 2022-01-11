- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
-
"Нова Почта" планирует в 1,5 раза увеличить инвестиционный бюджет в 2022 году — совладелец компании
Украинский почтовый оператор "Новая почта" собирается в 1,5 раза увеличить инвестиционный бюджет — до 4 миллиардов гривен, сообщил совладелец компании Вячеслав Климов в интервью изданию "Forbes Украина", передает информационное агентство "Интерфакс-Украина".
При этом компания планирует вырасти больше чем на 20% по итогам 2022 года.
Второй совладелец "Новой Почты" Владимир Поперешнюк раскрыл более долгосрочные планы компании.
По его словам через 10 лет "Нова Почта" станет больше в три раза - по количеству машин, отделений и т. д.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, компания собирается открыть свою авиакомпанию Supernova Airlines, которая совершит первый рейс через 10 — 12 месяцев, что связано с регуляторными ограничениями.
Напомним, Supernova Airlines будет иметь собственный флот и подчиняться компании "Новая почта Глобал".