"Новая почта" открыла в Днепре современный автоматизированный терминал с роботами

"Новая почта" запустила в Днепре автоматизированный сортировочный терминал, инвестиции в который составили 28,5 млн евро. Это самый крупный инфраструктурный объект компании в днепропетровском регионе.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Терминал получил название ДАО – "Днепр. Автоматизация. Оперативность".

Он оснащен автоматизированным оборудованием нидерландской MHS Global и литовской Equinox.

"Запуск нового автоматизированного терминала в Днепре позволит нам вдвое ускорить обработку посылок в регионе, чтобы обеспечить клиентам высокое качество доставки при росте объемов отправок. Кроме того, это и 500 новых рабочих мест, и новые возможности для бизнеса, который сможет наращивать свои продажи, гарантируя своим покупателям соблюдение сроков и надлежащий уровень сервиса, и уплаченные налоги в местные бюджеты, идущие на развитие региона", — говорит Александр Бульба, СЕО "Новой почты".

Терминал способен обрабатывать 26 тысяч посылок в час, а после ввода весной этого года дополнительной линии сортировки общая мощность составит 36 тысяч посылок в час. И это второй по своей мощи объект "Новой почты" после киевского, который пропускает 50 тысяч посылок в час.

Основная линия для сортировки посылок в коробках до 30 кг имеет два яруса. Для сбора посылок со всех этажей установлены спиральные вертикальные желоба (так называемые ракушки), по которым посылки движутся вниз.

Далее они попадают на специальные телескопические конвейеры, которые заезжают непосредственно в кузов автомобиля. Установлены 29 таких конвейеров для загрузки и 14 для выгрузки. Они помогают автоматизировать этот процесс и снизить время нахождения посылки на терминале.

Для сортировки мелких отправлений до 2 кг используется отдельная автоматизированная линия литовской компании Equinox, обрабатывающая 10 тысяч посылок в час. В апреле будет установлена ​​еще одна дополнительная сортировочная линия такой мощности.

На грузовой части терминала ДАО используются робовозки. Это роботы украинского производства SBR для перемещения грузов. Они перевозят 300 кг на себе и еще 1000 кг могут тянуть за собой.

На терминале создано 500 рабочих мест. Он работает круглосуточно в 4 рабочие смены. На ДАО будут сортироваться посылки и грузы для 108 населённых пунктов Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областей.

Строительство терминала общей площадью 18 тысяч кв. метров длилось чуть больше года. Инвестиции "Новой почты" в объект составляют до 28,5 млн евро, из которых 13 млн евро от ЕБРР.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года компания "Новая почта" ввела новые тарифы на доставку. Среди изменений — продление акционной цены на доставку в почтоматы, цена за доставку при возврате посылки и упрощение тарифных зон.

Напомним, "Новая почта" собирается в 1,5 раза увеличить инвестиционный бюджет, до 4 млрд грн.

СПРАВКА:

Группа "Новая почта" предоставляет полный спектр логистических и связанных с ними услуг. В группу входят украинские и зарубежные компании, в частности "Новая почта", "Новая почта Молдова", "Новая Пей и "Новая почта Глобал". Сеть компании насчитывает более 9900 отделений по всей Украине, а количество отправлений за 2021 год составило 372 млн. За 2021 год группа "Новая почта" перечислила в бюджет страны 6,4 млрд грн налогов и сборов.