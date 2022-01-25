"Новая почта" предлагает компаниям получать деньги за товар авансом

Финтех-компания “НоваПей”, которая входит в Группу компаний “Новая почта”, начала предоставлять услугу “Факторинг наложенным платежом”.

Как сообщает пресс-служба "Новой почты", теперь деньги за свой товар можно получать еще до того, как покупатель получит посылку и оплатит покупку на "Новой почте".

По информации компании, обычно продавец получает средства за товар, отправленный по почте, только через 48-72 часа (2-3 дня) после заказа. Время уходит на отправку, получение посылки и банковские зачисления.

"С услугой "Факторинг наложенного платежа" не нужно ждать несколько дней – деньги поступят сразу после отправки по почте и без необходимости залога. Клиенты "Новой почты" теперь смогут получать дополнительные оборотные средства, ускорить свои бизнес-процессы и увеличить объемы реализации", – говорится в сообщении.

В компании отмечают, что "НоваПей" дважды в день выплачивает аванс за посылки, которые накануне были отправлены "Новой почтой" с наложенным платежом.

Отправитель получает информацию, когда получатель забирает посылку или отказывается от нее.

По итогам месяца формируется реестр упраздненных отправлений и подсчитывается комиссия за услугу факторинга.

Клиент перечисляет "НоваПей" лишние авансовые деньги за отмененные и возвращенные отправления до 10 числа следующего месяца.

Чтобы активировать новую услугу, нужно иметь с "НоваПей" договор на перевод денег и соглашение на "Факторинг наложенного платежа". Ее стоимость составляет 0,2% от суммы аванса.

Услугой могут воспользоваться компании, которые сотрудничают с "НоваПей" по договору на перевод денег и регулярно присылают товары "Новой почтой". Также нужно иметь низкий процент возвратов и хорошую историю сотрудничества.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года компания "Новая почта" ввела новые тарифы на доставку. Среди изменений – продление акционной цены на доставку в почтоматы, цена за доставку при возврате посылки и упрощение тарифных зон.

Напомним, "Новая почта" собирается в 1,5 раза увеличить инвестиционный бюджет – до 4 млрд грн.