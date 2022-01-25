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"Новая почта" предлагает компаниям получать деньги за товар авансом
Финтех-компания “НоваПей”, которая входит в Группу компаний “Новая почта”, начала предоставлять услугу “Факторинг наложенным платежом”.
Как сообщает пресс-служба "Новой почты", теперь деньги за свой товар можно получать еще до того, как покупатель получит посылку и оплатит покупку на "Новой почте".
По информации компании, обычно продавец получает средства за товар, отправленный по почте, только через 48-72 часа (2-3 дня) после заказа. Время уходит на отправку, получение посылки и банковские зачисления.
"С услугой "Факторинг наложенного платежа" не нужно ждать несколько дней – деньги поступят сразу после отправки по почте и без необходимости залога. Клиенты "Новой почты" теперь смогут получать дополнительные оборотные средства, ускорить свои бизнес-процессы и увеличить объемы реализации", – говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В компании отмечают, что "НоваПей" дважды в день выплачивает аванс за посылки, которые накануне были отправлены "Новой почтой" с наложенным платежом.
Отправитель получает информацию, когда получатель забирает посылку или отказывается от нее.
По итогам месяца формируется реестр упраздненных отправлений и подсчитывается комиссия за услугу факторинга.
Клиент перечисляет "НоваПей" лишние авансовые деньги за отмененные и возвращенные отправления до 10 числа следующего месяца.
Чтобы активировать новую услугу, нужно иметь с "НоваПей" договор на перевод денег и соглашение на "Факторинг наложенного платежа". Ее стоимость составляет 0,2% от суммы аванса.
Услугой могут воспользоваться компании, которые сотрудничают с "НоваПей" по договору на перевод денег и регулярно присылают товары "Новой почтой". Также нужно иметь низкий процент возвратов и хорошую историю сотрудничества.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года компания "Новая почта" ввела новые тарифы на доставку. Среди изменений – продление акционной цены на доставку в почтоматы, цена за доставку при возврате посылки и упрощение тарифных зон.
Напомним, "Новая почта" собирается в 1,5 раза увеличить инвестиционный бюджет – до 4 млрд грн.