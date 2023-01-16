Дело ПриватБанка: Гороховский отказался от иска против национализации банка

Один из соучредителей monobank Олег Гороховский отозвал свой иск в суд, в котором просил признать недействительным договор купли-продажи акций ПриватБанка от 21 декабря 2016, на основании которого государство его национализировало.

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Как заявил Олег Гороховский в комментарии NV, 30 сентября 2022 года банкир подал заявление об отказе от иска.

"Суд только для того, чтобы (заявление об отказе от иска рассмотреть и удовлетворить. Я не сужусь с государством во время войны. "Приват", кстати, прекрасно знает об отзыве иска, а пресрелиз издал, только чтобы насолить "Моно", – подчеркнул Гороховский.

Утром 16 января пресс-служба Приватбанка сообщила, что в Хозяйственном суде города Киева состоится судебное заседание по делу № 910/18211/19 по иску бывшего топменеджера и совладельца ПриватБанка и нынешнего учредителя monobank Олега Гороховского против Министерства финансов Украины, Фонда ПриватБанка.

"В своем иске господин Гороховский просит признать недействительным договор купли-продажи акций ПриватБанка от 21 декабря 2016 года, на основании которого государство приобрело в собственность акции ПриватБанка. Аналогичные иски, инициированные Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, также находятся в производстве Хозяйственного суда г. Киева", - говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе Привата, такими действиями бывшие владельцы пытаются незаконно вернуть банк.

Согласно сообщениям самого Олега Гороховского и прессслужбы ПриватБанка, заседание состоялось, а дело было окончательно закрыто.

Напомним, что ПриватБанк запустил выплаты международных переводов IntelExpress в терминалах самообслуживания.