"Бензин снова подорожает": в WOG ожидают возвращения акциза на топливо в августе

Директор WOG Holding BV Андрей Пивоварский прогнозирует, что Верховная Рада в августе примет решение о возвращении обнуленного в марте акциза на топливо. Об этом он сказал в интервью на YouTube-канале "Орестократия".

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По его словам, возврат к старым ставкам акциза подтолкнет цены на дизтопливо в рознице на 6 грн/литр, на бензин А-95 – на 9,5 грн/литр, на сжиженный газ – до 1 грн/литр. Пивоварский уточнил, что в его прогнозе не учтены изменяющиеся котировки Platts, которые при существующей тенденции к снижению могут компенсировать часть роста цен на топливо.

Однако, Рада может утвердить и более низкие акцизные ставки, что приведет к меньшему удорожанию топлива.

Как участник рынка, Пивоварский считает, что полный акциз возвращать не стоит, при этом предложил отказаться от дифференциации и уравнять ставки на бензин и дизтопливо.

"Если будет EUR100 евро на 1 тыс. литров (для ДТ и бензина – Delo.ua ), то мы говорим о подорожании на 4,5-5 грн/литр на дизель и бензин", – добавил он.

Напомним, в марте Верховная Рада установила существенные налоговые послабления для бизнеса на период военного положения. Этот документ предусматривает снижение НДС с 20% до 7%, а также обнуление акциза на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ.