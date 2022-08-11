Впевнений рух униз: завдяки чому ціни на автогаз наближаються до довоєнного рівня

Ціни на автогаз в Україні падають із червня, це обумовлено високою конкуренцією, великим обсягом постачань та зниженням споживання через війну. На початок серпня ціни на ресурс вже наближаються до довоєнних. Далі конкуренція може бути ще жорсткішою, а кількість нових гравців на ринку зменшиться.

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Ціни на автогаз в Україні почали знижуватись у другій декаді червня. Після гострого дефіциту та травневого подорожчання на всі види палива деякі регіональні трейдери почали знижувати ціни. На автогаз на відміну від бензину та дизпалива не було державного регулювання. Через це, за словами гравців ринку , в цьому сегменті вдалося уникнути дефіциту, хоча травневі ціни були досить високими.

Однак, після того як країна почала долати гостру фазу на бензин і дизельне паливо, ціни на автогаз пішли вниз. За неповні два літні місяці опустилася з 42,46 грн/л(17 червня) до 27,67 грн/л(8 серпня) . При цьому на ринку зберігається досить жорстка конкуренція та є потенціал для подальшого падіння цін. На думку експертів, є всі підстави, щоб до кінця літа ціна на автогаз наблизилася до довоєнних показників у 25 грн/л.

Високий рівень конкуренції в опті обумовлений великою кількістю нових гравців на цьому ринку, в умовах коли споживання ресурсу впало на 40%. У низці регіонів це призвело до стану цінових воєн над ринком. Крім того, автогаз як паливо конкурує з бензином, імпорт якого до серпня також рекордно збільшився і продовжує зростати.

Загалом історія з падінням цін на автогаз може закінчитися зниженням кількості гравців на ринку, за чим буде стабілізація цін.

Профіцитний ринок

За словами аналітика галузевого видання “НафтоРинок” Олександра Сиренка, падіння цін на газ багато в чому обумовлене профіцитом на ринку.

“Кількість імпортованого газу більше, ніж його споживання, це і тисне на ціну. Бо 60% зрідженого газу зараз ввозять автонормами. Злити свій продукт на газонасосну станцію такий трейдер не може, і тому він змушений зливати його на АЗС. При цьому він має швидко ухвалити рішення за ціною. В умовах конкуренції це і спричинило обвал ціни», - каже Сіренко.

За словами експерта, ринок автогазу дещо відрізняється від ринку бензину та дизеля. На торгівлю зрідженим газом був державних регуляцій. Після скасування держрегулювання на бензин та дизель уряд встановив цінові коридори для гравців ринку і всі великі паливні рітейлери намагалися триматися поблизу цих цінових коридорів.

“На ринку автогазу конкуренція більше от ми й побачили таку криву за цінами. Є всі підстави, що ціна падатиме і надалі на радість покупцеві, який побачить на стеллі 25 грн/л, що близько до довоєнних цін”, — каже Сіренко.

Власник трейдингової компанії Sintonec LPG Михайло Шубан також вважає основною причиною низхідного цінового тренду конкуренцію.

“В оптовому сегменті ринку спостерігається профіцит уже більше місяця. Що підтверджує успішність прокладених нових каналів постачання. Так, нових гравців багато. Конкуренція запускає ланцюгову реакцію спаду тоді, коли маржа дозволяє опускатися. Що відбувається останні кілька тижнів в опті. Це і є вільний ринок у всьому своєму прояві. Саме така турбулентність як війна показує, наскільки ринок гнучкий і розвинений у контексті трансформації в турбо-режимі – саме тоді, коли це необхідно”, — каже Шубан.

За словами Шубана, профіцит на ринку зрідженого газу становить приблизно 40%. Хоча в непоротих регіонах це відчувається не так сильно за рахунок великої кількості внутрішньо переміщених осіб.

А аналітик консалтингової групи "А-95" Артем Куюн вважає, що конкуренція на ринку автогазу стала екстримальною.

“Реально ринок зрідженого газу скоротився вдвічі, а трейдерів на ньому збільшилось на 50%. Ситуація щодо дизельного палива ще гірша – там кількість трейдерів зросла у 5 разів”, — каже Куюн.

За його словами, у Черкасах серед автогазозаправних станцій розпочалася справжня цінова війна. Зараз, за моїми розрахунками, мінімальна ціна наближається до 25,5, а це робота майже в нуль. Однак конкуренція збільшуватиметься тому, що ринок скоротився майже вдвічі, а кількість заправок не скоротилася. До того ж, багато заправок зросли витрати на літр, а протоки навпаки скоротилися.

До осені конкуренція може посилитись

При цьому Куюн зазначає, що ближче до осені конкуренція на ринку посилиться, і це сприятиме зниженню кількості трейдерів. У цих умовах працювати залишаться лише ті АЗС, які найбільше продають.

“Дуже велике питання, що далі буде на роздрібному ринку автогазу, оскільки там конкуренція може виявитися неадекватною. У таких умовах у гравців ринку дуже велика спокуса до різних нелегальних схем. Зараз податків майже немає і тут багато не вкрадеш, проте якщо підвищать ПДВ та повернуть податки, ситуація може змінитися”, — каже експерт.

Сіренко зазначає, що частину з імпортерів складають автоперевізники, які почали імпортувати газ лише цього року.

“Це здебільшого власники парку від 5 машин, які вирішили зайнятися новим прибутковим бізнесом. Зараз це вже не так вигідно як у квітні чи травні, тому бажання імпортувати газ у них зменшитися і вони підуть у звичний для себе бізнес, віддаючи свої газовози в оренду іншим”, — каже Сіренко.

За його словами, на поточну ситуацію з цінами на автогаз може вплинути запровадження акцизу на цей вид палива. Розмови про доцільність запровадження акцизу в останній місяць активно йдуть як у парламенті, так і в експертному середовищі. Якщо акциз все ж таки запровадять, то це може вплинути як на ціни, так і додати “головного болю” новим гравцям на ринку.

Крім того, експерт зазначає, що в Україну продовжують завозити автогаз російського походження. Такий ресурс надходить як із західного напрямку - через польський кордон, так і з півдня - через Румунію та Болгарію. Якщо ввезення російського автогазу заборонять - обсяг імпорту знизиться, що послабить рух на ціни.

У свою чергу Шубан зазначає, що спадний тренд триватиме ще максимум два-три тижні, а середня ціна на автогаз стабілізується на рівні 24 грн/л.

"Більшість тих, хто вже мав не пережити турбулентність, вже закрилися. При собівартості ресурсу з доставкою, наприклад у Житомирській обл. 20.00 грн/л, ціна на стеллі 24.00 грн/л є економічно вигідною", - каже Шубан.