Автогаз продолжает дешеветь. Сети АЗС "Привата" опустили цену ниже 27 грн/л

Сети АЗС, которые связывают с группой “Приват”("Укрнафта", “Авиас” и другие) 9 августа снизили цены на сжиженный газ на 0,24-0,40 грн/л до 26,85 грн/л. Об этом сообщает издание Enkorr со ссылкой на данные консалтинговой группы “А-95”.

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На станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 0,31 грн/л и 0,08 грн/л до 27,67 и 27,98 грн/л соответственно.

Кроме того, на 0,2-1,24 грн/л подешевел автогаз и в сетях "БРСМ-Нефть", KLO, Chipo, "Нефтека", BVS и других.

Издание также отмечает, что сейчас самый дешевый газ реализует столичная сеть "Авантаж 7" — за 25,95 грн/л.

Напомним, что оптовые цены на бензин и дизтопливо в Украине также падают из-за снижения цен на нефть. В то же время из-за слухов о возможном возврате акциза импортеры увеличивают поставки топлива в Украину.

В свою очередь глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сомневается относительно отмены налоговых льгот на топливо.