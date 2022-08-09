Автогаз продовжує дешевшати. Мережі АЗС "Привата" знизили ціну нижче 27 грн/л

Мережі АЗС, які пов'язують із групою "Приват" ("Укрнафта", "Авіас" та інші) 9 серпня знизили ціни на скраплений газ на 0,24-0,40 грн/л до 26,85 грн/л. Про це повідомляє видання Enkorr із посиланням на дані консалтингової групи "А-95".

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На станціях ОККО та WOG автогаз подешевшав на 0,31 грн/л та 0,08 грн/л до 27,67 та 27,98 грн/л відповідно.

Крім того, на 0,2-1,24 грн/л подешевшав автогаз у мережах "БРСМ-Нафта", KLO, Chipo, "Нафта", BVS та інших.

Видання також зазначає, що нині найдешевший газ реалізує столична мережа "Авантаж 7" - за 25,95 грн/л.

Нагадаємо, що оптові ціни на бензин та дизпаливо в Україні також падають через зниження цін на нафту. Водночас через чутки про можливе повернення акцизу імпортери збільшують постачання палива в Україну.

У свою чергу, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев сумнівається щодо скасування податкових пільг на паливо .