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Энергетика
Дата публикации

Гетманцев сомневается относительно отмены налоговых льгот на топливо

Гетманцев сомневается относительно отмены налоговых льгот на топливо

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сомневается относительно отмены налоговых льгот на топливо. Об этом Гетманцев сказал в интервью изданию “Интерфакс-Украина”.

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В интервью Гетманцев подтвердил, что ранее выступал категорически против отмены налогов на топливо.

По словам депутата, отмена налогов на топливо привела к тому, что на этом заработали импортеры, не снизившие свои цены на полную сумму отмененного налога.

"Но если мы сейчас с вами восстановим эти налоги, за это заплатят не импортеры, а за это заплатит потребитель. Ибо они (импортеры) переложат это на плечи потребителей, и это также очевидно. Собственно я был бы осторожен с таким решением сегодня. Хотя понимаю, что этот вопрос также должен продискутироваться, и некоторые непопулярные решения нам придется принять хотел бы этого кто-нибудь или нет", - сказал Гетманцев.

Напомним, цены на топливо продолжают падать из-за снижения мировых цен на нефть. При этом на цены бензина и дизтоплива также давит конкуренция среди импортеров горючего. По словам экспертов поставки топлива в июле продолжают расти из-за слухов о возможной отмене налоговых льгот.

Автор:
Степан Крьока