Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев сумнівається щодо скасування податкових пільг на пальне. Про це Гетьманцев сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

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В інтерв'ю Гетьманцев підтвердив, що раніше виступав категорично проти скасування податків на пальне.

За словами депутата, скасування податків на паливо призвело до того, що на цьому заробили імпортери, які не знизили свої ціни на повну суму скасованого податку.

"Але якщо ми зараз з вами відновимо ці податки, за це заплатять не імпортери, а за це заплатить споживач. Бо вони (імпортери) перекладуть це на плечі споживачів, і це також очевидно. Власне я був би обережний з таким рішенням сьогодні. розумію, що це питання також має продискутуватись, і деякі непопулярні рішення нам доведеться прийняти хотів би цього хтось чи ні", - сказав Гетьманцев.

Нагадаємо, ціни на пальне продовжують падати через зниження світових цін на нафту. При цьому ціни бензину і дизпалива також тисне конкуренція серед імпортерів пального. За словами експертів, постачання палива в липні продовжують зростати через чутки про можливе скасування податкових пільг.