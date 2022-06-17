На АЗС начал дешеветь автогаз: какая стоимость

Ряд украинских региональных сетей АЗС за неделю (10-17 июня) снизили стоимость автогаза. Уменьшение розничных цен обусловлено увеличением объемов поставки автогаза в Украину и сбалансированием спроса на него.

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Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, пишет enkorr.ua.

Больше всего подешевел – на 3 грн/л – автогаз в днепропетровской сети VostokGaz. Там сейчас он стоит 42,99 грн/л.

На 1 грн/л, до 43 грн/л, 45,99 грн/л и 42 грн/л снизили цены "Укргаздобычи" (Харьковский регион), а также днепропетровские сети "Нефтек" и RLS соответственно.

Shell и Mango скорректировали цены на 0,39 и 1 грн/л.

Как отметили в А-95, уменьшение розничных цен обусловлено увеличением объемов поставки автогаза в Украину и сбалансированием спроса на него.

Отметим, сейчас автогаз едва ли не единственный вид горючего, за которым нет очередей на АЗС.

Отметим, в результате российской агрессии Украина фактически полностью потеряла собственное производство топлива, в настоящее время в стране есть только импортированное топливо. Однако завезенного горючего не хватает для удовлетворения спроса, поэтому дефицит сохраняется и продлится до конца войны.