На АЗС почав дешевшати автогаз: яка вартість

Низка українських регіональних мереж АЗС за тиждень (10-17 червня) знизила вартість автогазу. Зменшення роздрібних цін обумовлено збільшенням обсягів постачання автогазу в Україну та збалансуванням попиту на нього.

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Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи А-95, пише enkorr.ua.

Найбільше подешевшало – на 3 грн/л – автогаз у дніпропетровській мережі VostokGaz. Там зараз він коштує 42,99 грн./л.

На 1 грн/л, до 43 грн/л, 45,99 грн/л та 42 грн/л знизили ціни "Укргазвидобування" (Харківський регіон), а також дніпропетровські мережі "Нефтек" та RLS відповідно.

Shell та Mango скоригували ціни на 0,39 та 1 грн/л.

Як зазначили в А-95, зменшення роздрібних цін обумовлено збільшенням обсягів постачання автогазу в Україну та збалансуванням попиту на нього.

Зазначимо, зараз автогаз є чи не єдиним видом пального, за яким немає черг на АЗС.

Зазначимо, що в результаті російської агресії Україна фактично повністю втратила власне виробництво палива, наразі в країні є лише імпортоване паливо. Однак завезеного пального не вистачає для задоволення попиту, тому дефіцит зберігається та триватиме до кінця війни.