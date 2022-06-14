В Украине сохранятся европейские цены на топливо, а дефицит бензина продлится до конца войны – прогноз

В результате российской агрессии Украина фактически полностью потеряла собственное производство топлива, в настоящее время в стране есть только импортированное топливо. Однако завезенного горючего не хватает для удовлетворения спроса, поэтому дефицит сохраняется и продлится до конца войны.

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Об этом сообщает ТСН со ссылкой на экспертов рынка топлива.

Украинский внутренний рынок полностью зависит от импорта бензинов и ДТ преимущественно из Европы, соответственно, и цены на топливо в Украине выросли до европейского уровня. Эксперты считают, что такой уровень стоимости сохранится и в дальнейшем.

Основной объем бензина в страну завозят железной дорогой и бензовозами, также небольшую часть доставляют речные танкеры по Дунаю. Импорт топлива в Украину уже бьет рекорды. По словам министра экономики Юлия Свириденко, 11 июня в Украину завезли 30 тысяч тонн топлива, что стало максимальным суточным показателем.

Выяснилось, что страны Евросоюза уже не справляются с запросами Украины.

"Нам приходится буквально выгрызать завоз", – рассказал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

В свою очередь директор Центра исследований энергетики Александр Харченко подчеркивает, что низких цен на топливо в Украине больше не будет. В стране теперь стоимость бензина и ДТ достигла европейского уровня. В дальнейшем, по его прогнозам, она сохранится на уровне 1,5 евро за литр.

Напомним, по словам Куюна, поставки дизельного топлива в Украину вышли на прогнозируемый уровень потребления, а поставки бензина составляют 60-70% от потребностей рынка.

В свою очередь основатель группы "Прайм" Сергей Лёушкин отмечает, что поставки бензина в страну существенно увеличились, а дефицит на бензин сохраняется преимущественно в восточных областях.