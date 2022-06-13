Рынок топлива постепенно наполняется, но очереди на АЗС пока не исчезли

За последнюю неделю 6-13 июня поставки бензина и дизельного топлива в Украину существенно увеличились и пик топливного кризиса прошел, однако дефицит все еще сохраняется преимущественно в восточных областях.

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По словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна поставки дизельного топлива в Украину вышли на прогнозируемый уровень потребления, а поставки бензина составляют 60-70% от потребностей рынка.

Куюн отмечает, что бензин пока не поставляется в Украину в нужном объеме из-за его дефицита в Европе и нехватки мощностей в портах ЕС. Эксперт считает, что ситуация будет улучшаться, однако свободной продажи бензина пока не предвидится из-за роста сезонного потребления.

В свою очередь основатель группы "Прайм" Сергей Лёушкин отмечает, что поставки бензина в страну существенно увеличились, а дефицит на бензин сохраняется преимущественно в восточных областях.

"Очереди не исчезнут, для того чтобы рынок окончательно наполнился топливом необходимо чтобы прекратилась волна проверок на АЗС. У нас госрегулирование вроде бы и убрали, но с другой стороны в отношении АЗС вводят санкции из-за высоких цен. Хотя цена нефти колеблется в диапазоне 120-125 долларов за баррель и по такой цене продавать бензин за 52 грн/л не очень выгодно", - говорит Лёушкин.

Бизнесмен отмечает, что после отмены государственного регулирования цены на топливо этот бизнес стал очень выгодным и поставки бензина существенно увеличились. Однако сейчас из-за роста цен на нефть, а в следствие и нефтепродукты маржа трейдеров упала в два раза и желающих завозить топливо в Украину станет меньше.

"Если политику проверок на АЗС не изменят, то в августе может произойти новый пик дефицита", — говорит Лёушкин.

По его словам, напряженность на рынке дизельного топлива все еще сохраняется и-за высокого спроса со стороны аграриев, активизации экономики, а также роста автомобильных грузоперевозок.

"Железная дорога не справляется с перевозкой грузов, соответственно вырос спрос на услуги автоперевозчиков. Их ставки существенно выросли и они очень довольны ситуацией. Из-за этого выросло и потребление дизтоплива", — говорит Лёушкин.

Бизнесмен отмечает, что хотя поставки дизтоплива растут, спрос на него растет еще больше. Он считает, что такая ситуация сохраниться до конца уборочной кампании в ноябре.

Аналитик профильного издания "Нефтерынок" Александр Сиренко также отмечает рост поставок топлива в Украину.

"Ситуация в Украине позволяет зарабатывать на поставках топлива всем участникам рынка на каждом этапе реализации горючего: от нефтеперерабатывающего завода, до АЗС. Из-за увеличения поставок в скором времени могут заработать те АЗС, у которых сейчас нули на стелле. Это уменьшит очереди на АЗС и снизит градус напряжения на рынке", — говорит Сиренко.

Эксперт считает, что ситуация с проверками на АЗС - это запоздалая реакция властей на стремительный рост цен на нефтепродукты после отмены госрегулирования. При этом Сиренко считает, что такие меры не приводят к снижению цен в стране, поскольку ни одна АЗС пока не снизила цены после проверок.

"Довольно странно, что нет разоблачений от АМКУ или же от налоговой, которая вообще имеет всю информацию о рынке от поставок топлива из-за границы до конечной продажи на АЗС. Они прекрасно видят наценки в 500 долларов на тонне, но пока не реагируют", — оговорит Сиренко.