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Дата публікації

Ринок палива поступово наповнюється, але черги на АЗС поки що не зникли

Ринок палива поступово наповнюється, але черги на АЗС поки що не зникли

За останній тиждень 6-13 червня постачання бензину та дизельного палива в Україну суттєво збільшилося і пік паливної кризи пройшов, проте дефіцит все ще зберігається переважно у східних областях.

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За словами директора консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, постачання дизельного палива в Україну вийшли на прогнозований рівень споживання, а постачання бензину становить 60-70% від потреб ринку.

Куюн зазначає, що бензин поки що не поставляється в Україну в потрібному обсязі через його дефіцит у Європі та нестачу потужностей у портах ЄС. Експерт вважає, що ситуація покращуватиметься, проте вільного продажу бензину поки що не передбачається через зростання сезонного споживання.

У свою чергу засновник групи "Прайм" Сергій Леушкін зазначає, що постачання бензину в країну суттєво збільшилося, а дефіцит на бензин зберігається переважно у східних областях.

"Черги не зникнуть. Для того, щоб ринок остаточно наповнився паливом, необхідно, щоб припинилася хвиля перевірок на АЗС. У нас держрегулювання начебто й прибрали, але з іншого боку щодо АЗС вводять санкції через високі ціни. Хоча ціна нафти коливається в діапазоні 120 -125 доларів за барель та за такою ціною продавати бензин за 52 грн/л не дуже вигідно”, - каже Леушкін.

Бізнесмен зазначає, що після скасування державного регулювання ціни на пальне цей бізнес став дуже вигідним і постачання бензину суттєво збільшилося. Проте зараз через зростання цін на нафту, а внаслідок і нафтопродукти маржа трейдерів впала вдвічі і охочих завозити пальне в Україну поменшає.

"Якщо політику перевірок на АЗС не змінять, то у серпні може статися новий пік дефіциту", - говорить Леушкін.

За його словами, напруженість на ринку дизельного палива все ще зберігається через високий попит з боку аграріїв, активізацію економіки, а також зростання автомобільних вантажоперевезень.

"Залізниця не справляється з перевезенням вантажів, відповідно виріс попит на послуги автоперевізників. Їхні ставки суттєво зросли і вони дуже задоволені ситуацією. Через це виросло і споживання дизпалива", - каже Леушкін.

Бізнесмен зазначає, що хоча постачання дизпалива зростає, попит на нього зростає ще більше. Він вважає, що така ситуація залишиться до кінця жнив у листопаді.

Аналітик профільного видання "Нафторинок" Олександр Сіренко також відзначає зростання постачання палива в Україну.

"Ситуація в Україні дозволяє заробляти на постачанні палива всім учасникам ринку на кожному етапі реалізації пального: від нафтопереробного заводу до АЗС. Через збільшення поставок незабаром можуть заробити ті АЗС, у яких зараз нулі на стели. Це зменшить черги на АЗС і знизить градус напруги на ринку", - каже Сіренко.

Експерт вважає, що ситуація з перевірками на АЗС – це запізніла реакція влади на стрімке зростання цін на нафтопродукти після скасування держрегулювання. При цьому Сіренко вважає, що такі заходи не призводять до зниження цін у країні, оскільки жодна АЗС поки що не знизила ціни після перевірок.

"Досить дивно, що немає викриттів від АМКУ або від податкової, яка взагалі має всю інформацію про ринок від постачання палива з-за кордону до кінцевого продажу на АЗС. Вони чудово бачать націнки в 500 доларів на тонні, але поки що не реагують", — обмовить Сіренко.

Автор:
Степан Крьока