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В Киеве оштрафовали более 30 АЗС за завышенные цены на топливо
В Киеве проходят проверки автозаправочных станций на предмет необоснованного завышения цен на топливо. На 36 АЗС выявили ряд нарушений. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
В ходе проверок выяснили, что 33 автозаправки получили необоснованную выручку на общую сумму 707 015 грн. Эти деньги у них изъяли согласно действующему законодательству, а также выписали штраф в размере 100% необоснованно полученной выручки.
Кроме того, по результатам еще трех проверок выявили АЗС, которые умышленно создавали препятствия должностным лицам. В общем их оштрафовали на 102 тыс грн.
"По итогам 20 проверок нарушений законодательства не установлено. В настоящее время длится 27 проверок, результаты будут сообщены дополнительно", — добавили в КГГА.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, 17 мая Кабинет министров Украиныприостановил государственное регулирование цен на топливо. С операторами рынка достигнута договоренность о максимальной стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС. При этом эксперты и бизнес уверены, что такой шаг не поможет наполнить рынок бензином.
Весной Украина столкнулась с большим дефицитом топлива на АЗС. Заправиться бензином А-95 обычным водителям стало почти невозможно.
Источник фото: ua.depositphotos.com