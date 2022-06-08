У Києві оштрафували понад 30 АЗС за завищені ціни на пальне

У Києві проводять перевірки автозаправних станцій щодо необґрунтованого завищення цін на паливо. На 36 АЗС виявили низку порушень. Про це повідомила пресслужба КМДА.

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У ході перевірок з'ясували, що 33 автозаправки отримали необґрунтований виторг на загальну суму 707 015 грн. Ці гроші у них вилучили згідно з чинним законодавством, а також виписали штраф у розмірі 100% необґрунтовано отриманої виручки.

Крім того, за результатами ще трьох перевірок виявили АЗС, які навмисне створювали перешкоди посадовцям. Загалом їх оштрафували на 102 тис грн.

"За підсумками 20 перевірок порушень законодавства не встановлено. Наразі триває 27 перевірок, результати будуть повідомлені додатково", - додали у КМДА.

Нагадаємо, 17 травня Кабінет міністрів України призупинив державне регулювання цін на пальне. З операторами ринку досягнуто домовленості щодо максимальної вартості бензину та дизельного палива на АЗС. При цьому експерти та бізнес упевнені, що такий крок не допоможе наповнити ринок бензином.

Весною Україна зіткнулася з великим дефіцитом палива на АЗС. Заправитися бензином А-95 звичайним водіям стало майже неможливо.

Джерело фото: ua.depositphotos.com