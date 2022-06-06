Постачання пального збільшилося, але споживання також зросло. Експерти розповіли про ринок палива на початок червня

До кінця весни трейдерам вдалося перебудувати логістику постачання палива в Україну, проте економіка країни також почала відновлюватися, через що збільшився і попит на пальне. Експерти розповіли Delo.ua про основні тренди паливного ринку на початок червня, а також спрогнозували як ситуація може змінитися влітку.

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За словами аналітика профільного видання "Нафторинок" Олександра Сиренка у травні постачання палива в Україну збільшилися вдвічі порівняно з квітнем.

"Ситуація з паливом покращилася б навіть без скасування держрегулювання. Справа в тому, що на європейському ринку всі звикли працювати з довгими контрактами. Таким чином у травні в Україну зайшли ті обсяги пального, які були законтрактовані ще у квітні. Ми прогнозуємо, що у червні прогноз, що ще на третину збільшиться", - каже Сіренко.

За його словами, ключова зміна, що сталася на паливному ринку, - він трансформувався з ринку споживача на ринок продавця.

"Ринок конкурентний, але зараз через обмежену пропозицію ця конкуренція розгорнулася у зворотний бік. Якщо раніше покупці вирішували, у кого купити бензин, але зараз ринок формують ті, хто має ресурс. Якщо раніше ти привозив з-за кордону 10 тонн бензину, то 8 тонн ти відправляв на АЗС, а 2 тонни продавав на оптовому ринку. Зараз тенденція протилежна, тому що в опті ціни є вищими, а ціна на АЗС не є максимально ефективною", - говорить експерт.

Сіренко також зазначає, що проблеми із наявністю палива на АЗС також зумовлені дефіцитом бензовозів. Частина з них їздить до ЄС за ресурсом, тому паливо не встигають розвозити АЗС.

Засновник групи "Прайм" Дмитро Леушкін розповідає, що до початку червня постачання палива в країну збільшилося, але також збільшився і попит на нього.

“Економіка почала оживати, у порівнянні з березнем, коли все зупинилося. Я думаю в майбутньому ця тенденція збережеться: збільшуватимуться обсяги поставок, але також збільшуватиметься попит. Дефіцит на ринку збережеться до кінця літа точно, а то й до кінця року", - каже бізнесмен.

За його словами, пік споживання палива може статися під час жнив, коли аграрії заведуть комбайни, а зернотрейдери почнуть перевозити врожай. При цьому зараз не до кінця зрозумілою є логістика збуту українських сільськогосподарських продуктів. Якщо Одеський порт розблокують зерно туди можна буде підвозити залізницею, проте якщо цього не станеться аграрії вивозитимуть урожай автотранспортом, що суттєво збільшить обсяги споживання палива.

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн прогнозує, що ситуація із паливом залишиться напруженою до кінця сезону його активного споживання.

"На ринку дизельного палива постачання зростає зростання, проте баланс тут дуже хиткий. Слід розуміти, що в Європі теж буде напружена ситуація з ресурсом, тому українським компаніям доведеться шукати пальне в ширшому радіусі. Між тим можна впевнено говорити про те, що ми вже вийшли на обсяги, достатні для забезпечення критичної інфраструктури", - каже Куюн.

За його словами, у разі дефіциту палива на європейському ринку зростання цін не очікується, оскільки трейдери мають певний запас міцності. А ось проблеми з побудовою нових логістичних маршрутів можуть виникнути. Тому, швидше за все, збільшення обсягів постачання палива в Україну може забрати більше часу.

Експерт зазначає, що найскладніша ситуація з постачанням бензину. У Європі він дефіцитний, а інфраструктура там призначена на постачання дизпалива. Вільні обсяги бензину є лише у Західній Європі, проте логістика постачання звідти дуже складна. Перші поставки бензину вже почалися, але через відсутність цистерн та вільних маршрутів це відбувається дуже повільно.

"Швидше за все, говорити про стабільне забезпечення бензином можна говорити тільки після завершення активного сезону споживання", - говорить Куюн.