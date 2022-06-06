Поставки топлива увеличились, но потребление также выросло. Эксперты рассказали о рынке топлива на начало июня

К концу весны трейдерам удалось перестроить логистику поставок топлива в Украину, однако экономика страны также начала восстанавливаться из-за чего увеличился и спрос на горючее. Эксперты рассказали Delo.ua об основных трендах топливного рынка по состоянию на начало июня, а также спрогнозировали как ситуация может изменится летом.

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По словам аналитика профильного издания "Нефтерынок" Александра Сиренко в мае поставки топлива в Украину увеличились в два раза по сравнению с апрелем.

"Ситуация с топливом улучшилась бы даже без отмены госрегулирования. Дело в том, что на европейском рынке все привыкли работать с длинными контрактами. Таким образом в мае в Украину зашли те объемы горючего, которые были законтрактованы еще в апреле. Мы прогнозируем, что в июне прогноз, что еще на треть увеличиться", — говорит Сиренко.

По его словам, ключевое изменение, которое произошло на топливном рынке - он трансформировался с рынка потребителя в рынок продавца.

"Рынок конкурентный, но сейчас из-за ограниченного предложения эта конкуренция развернулась в обратную сторону. Если раньше покупатели решали, у кого купить бензин, но сейчас рынок формируют те, у кого есть ресурс. Если раньше ты привозил из-за границы 10 тонн бензина, то 8 тонн ты отправлял на АЗС, а 2 тонны продавал на оптовом рынке. Сейчас тенденция противоположная, потому что в опте цены выша, а цена на АЗС не является максимально эффективной", — говорит эксперт.

Сиренко также отмечает, что проблемы с наличием топлива на АЗС также обусловлены дефицитом бензовозов. Часть из них ездит в ЕС за ресурсом, по этой причине топливо не успевают развозить по АЗС.

Основатель группы "Прайм" Дмитрий Лёушкин рассказывает, что к началу июня поставки топлива в страну увеличились, но также увеличился и спрос на него.

"Экономика начала оживать, по сравнению с мартом, когда все остановилось. Я думаю в будущем эта тенденция сохранится: будут увеличиваться объемы поставок, но также будет увеличиваться спрос. Дефицит на рынке сохранится до конца лета точно, а то и до конца года", — говорит бизнесмен.

По его словам, пик потребления топлива может случиться во время уборочной компании, когда аграрии заведут комбайны, а зернотрейдеры начнут перевозить урожай. При этом сейчас не до конца понятна логистика сбыта украинских сельскохозяйственных продуктов. Если Одесский порт разблокируют зерно туда можно будет подвозить железной дорогой, однако если этого не случится аграрии будут вывозить урожай автотранспортом, что существенно увеличит объемы потребления топлива.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн прогнозирует, что ситуация с топливом останется напряженной до конца сезона его активного потребления

"На рынке дизельного топлива поставки растут рост, однако баланс здесь очень шаток. Следует понимать, что в Европе тоже будет напряженная ситуация с ресурсом, поэтому украинским компаниям придется искать горючее в более широком радиусе. Между тем, можно уверенно говорить о том, что мы уже вышли на объемы, достаточные для обеспечения критической инфраструктуры", — говорит Куюн.

По его словам, в случае дефицита топлива на европейском рынке роста цен не ожидается, поскольку у трейдеров есть определенный запас прочности. А вот проблемы с построением новых логистических маршрутов вполне могут возникнуть. Поэтому, скорее всего, увеличение объемов поставок топлива в Украину может занять больше времени.

Эксперт отмечает, что наиболее сложная ситуация с поставками бензина. В Европе он дефицитен, а инфраструктура там предназначена на поставки дизтоплива. Свободные объемы бензина есть только в Западной Европе, однако логистика поставок оттуда очень сложная. Первые поставки бензина уже начались, но из-за отсутствия цистерн и свободных маршрутов это происходит очень медленно.

"Скорее всего говорить о стабильном обеспечении бензином можно говорить только по завершению активного сезона потребления", — говорит Куюн.