В Україні збережуться європейські ціни на пальне, а дефіцит бензину триватиме до кінця війни – прогноз

Внаслідок російської агресії Україна фактично повністю втратила власне виробництво палива, нині в країні є лише імпортоване. Однак завезеного пального не вистачає для задоволення попиту, тому дефіцит зберігається та триватиме до кінця війни.

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Про це повідомляє ТСН із посиланням на експертів ринку палива.

Український внутрішній ринок повністю залежить від імпорту бензинів та ДП переважно з Європи, відповідно і ціни на пальне в Україні зросли до європейського рівня. Експерти вважають, що такий рівень вартості збережеться і надалі.

Основний обсяг бензину в країну завозять залізницею та бензовозами, також невелику частину доставляють річкові танкери Дунаєм. Імпорт палива до України вже б'є рекорди. За словами Міністра економіки Юлія Свириденко, 11 червня в Україну завезли 30 тисяч тонн палива, що стало максимальним добовим показником.

З'ясувалося, що країни Євросоюзу вже не справляються із запитами України.

"Нам доводиться буквально вигризати завезення", – розповів директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

У свою чергу, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко наголошує, що низьких цін на паливо в Україні більше не буде. У країні тепер вартість бензину та ДП досягла європейського рівня. Надалі, за його прогнозами, вона збережеться на рівні 1,5 євро за літр.

Нагадаємо, за словами Куюна, постачання дизельного палива в Україну вийшли на прогнозований рівень споживання, а постачання бензину становлять 60-70% від потреб ринку.

У свою чергу засновник групи "Прайм" Сергій Леушкін зазначає, що постачання бензину в країну суттєво збільшилося, а дефіцит на бензин зберігається переважно у східних областях.