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Автогаз в Украине продолжает дешеветь. Как рынок сумел приспособиться к войне
17 июня несколько региональных сетей АЗС существенно снизили цены на автогаз. С тех пор автогаз в Украине продолжает дешеветь. Даже в мае, когда в стране ощущался дефицит на бензин и дизель, существенного дефицита на автогаз не наблюдалось. Главной причиной этого называют отсутствие государственного регулирования на этот вид топлива, однако на наполнение рынка повлияли и другие факторы.
Автогаз на украинских АЗС начал дешеветь с 17 июня, когда ряд региональных сетей снизили цену на это топливо. После этого за ними последовали другие сети. В настоящее время автогаз - единственный вид горючего за которым нет очередей. В то время, когда крупнейшие сети АЗС устанавливали лимиты на отпуск бензина и дизтоплива в одни руки, или вовсе продавали горючее лишь через приложение, автогаз был доступен без ограничений, хотя он существенно вырос в цене.
Главной причиной такого различия эксперты называют отсутствие государственного регулирования на автогаз. Во время жесткого дефицита на АЗС, бензином и дизтопливом активно торговали в бизнес сегменте, где ограничений цен не было. Поставщики топлива даже устраивали аукционы среди предприятий и продавали топливо тем, кто больше заплатит. Еще в мае можно было заправиться на небольших несетевых АЗС, которые продавали топливо по ценам гораздо выше чем рекомендуемые правительством. В то же время отсутствие госрегулирования позволило торговать автогазом без потери рентабельности и таким образом рынок наполнялся ресурсом в военное время. А отсутствие существенного спроса на автогаз со стороны бизнес сегмента позволило направлять почти весь ресурс на АЗС.
До войны бензин и дизтопливо в основном импортировались либо морем, либо из России и Беларуси, либо же транзитом через эти страны. А некоторую долю автогаза завозили из стран ЕС через западные границы. Таким образом, после войны в то время когда импортеры бензина и дизтоплива искали новые каналы поставки и прорабатывали новые логистические маршруты, поставщики автогаза просто масштабировали свои каналы поставки и это позволило им за относительно короткий промежуток времени наполнить страну ресурсом.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На рынке автогаза не было государственного регулирования
Владелец трейдинговой компании Sintonec LPG Михаил Шубан говорит, что до войны в Украине потребление бензина и автогаза было примерно на одном уровне - 1 млн тонн в год, а потребление дизтоплива составляло примерно 2,7 млн тонн в год.
После начала полномасштабного вторжения на рынке автогаза хотя и наблюдалась определенная турбулентность, но такого дефицита как с бензином и дизтопливом не было. По большой части это было связано с тем, что на автогаз не было госрегулирования.
“Многие боялись покупать бензин и дизтопливо для дальнейший продажи поскольку не вписывались в ту границу цены, которую установило правительство. Поэтому они поначалу не торговали. Но после отмены госрегулирования высокая маржа привлекла большое количество трейдеров и рынок начал наполнятся”, — говорит Шубан.
По его словам, логистика поставок автогаза существенно усложнилась, однако благодаря помощи правительства в решении спорных вопросов при пересечении границы рынок удалось наполнить.
Кроме того, до войны много бензина на рынок поставлял Кременчугский НПЗ, остальные поставки шли из Беларуси и России или же морем. А поставки автогаза в Украину были более диверсифицированы и часть ресурса поставлялось через западную границу.
В свою очередь аналитик консалтинговой группы “А-95” Артем Куюн говорит, что доля автогаза, который поступал в Украину через западную границу последние два года перед началом войны была довольно существенной особенно для западных регионов. Автогаз поставляли из ЕС даже железнодорожным транспортом.
“Маршруты, технические особенности, контракты трейдеров - все это было уже известно. И после начала войны контракты на поставки попросту масштабировались. Не нужно было набивать шишки и искать ресурс в ЕС, трейдеры уже знали где можно купить автогаз”, — говорит Куюн.
По словам аналитика, до войны из России и Беларуси в Украину поставляли около 90% автогаза, остальные 10% шли либо морем, либо через польскую границу. Через западную границу в Украину до вторжения поступало около 5% автогаза, тогда как бензин и дизтопливо почти в полном объеме шли или морскими путями, или транзитом через страны-агрессоры.
Также Куюн отметает, что большая часть автотранспорта, который завозил автогаз в Украину соответствовала европейским нормам, в отличие от автотранспорта для перевозки бензина и дизтоплива, который еще предстояло адаптировать к требованиям ЕС.
Рынок привык работать “с колес”
По словам Куюна еще одним немаловажным фактором адаптации рынка к новым условиям стало то, что сжиженный газ нельзя складировать. Потребитель не может наполнить автогазом канистру на черный день, чтобы потом заправить машину и поехать. Именно из-за этого рынок и сбалансировался.
“Сегодня мы видим, что цены начали падать. Уже есть определенный запас на АЗС. Трейдеры видят что смогут наполнять запас в тех условиях в которых они сегодня работают, а именно с колес. Много автотранспорта едет, много ресурса в дороге, поскольку складировать на базах никто его не хочет”, — говорит Куюн.
По его словам, автогаз более чувствительный к ритмичности поставок. На АЗС автогаза реализуется около 30% от общего объема реализации. При этом емкости автогаза на заправке, как правило, составляют 5-10 кубических метров, а резервуары под светлые нефтепродукты - 50 кубических метров.
Весь ресурс едет на заправки
Аналитик профильного издания “НафтоРынок” Александр Сиренко говорит, что главным отличием автогаза является то, все поставки автогаза идут на АЗС, а его промышленное потребление минимальное.
“Автогаз привозят в страну и сразу отвозят на АЗС, дизтопливо же всегда интереснее было поставлять не на заправки, а конечному потребителю. На рынке бензина и дизельного топлива продавец сейчас диктует цену покупателю, а на рынке автогаза этого нет, поскольку бизнес сжиженный газ не потребляет и пропан-бутан идет сразу на заправки”, — говорит Сиренко.
Также по словам эксперта динамика автотранспорта, который поехал за границу за сжиженным газом с начала войны выше чем на транспорта поставляющего светлые нефтепродукты. Прирост транспорта импортирующего пропан-бутан за весну составил 100%.
Сиренко отмечает, что с начала войны потребление автогаза в Украине снизилось на 30%. Потребление автогаза продолжит снижаться поскольку сейчас увеличились поставки бензина с которым автогаз конкурирует как вид топлива.
“Цена на автогаз пошла вниз, поскольку на рынке стало больше бензина и сжиженного газа. Сейчас автогаз на границе можно найти по цене 21-22 грн/л, на АЗС его продают с почти 100% наценкой. Я думаю, что баланс рынка уже близок и ресурс и дальше будет падать. Средняя цена автогаза в стране составит 35 грн/л”, — говорит эксперт.