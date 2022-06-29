Автогаз в Украине продолжает дешеветь. Как рынок сумел приспособиться к войне

17 июня несколько региональных сетей АЗС существенно снизили цены на автогаз. С тех пор автогаз в Украине продолжает дешеветь. Даже в мае, когда в стране ощущался дефицит на бензин и дизель, существенного дефицита на автогаз не наблюдалось. Главной причиной этого называют отсутствие государственного регулирования на этот вид топлива, однако на наполнение рынка повлияли и другие факторы.

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Автогаз на украинских АЗС начал дешеветь с 17 июня, когда ряд региональных сетей снизили цену на это топливо. После этого за ними последовали другие сети. В настоящее время автогаз - единственный вид горючего за которым нет очередей. В то время, когда крупнейшие сети АЗС устанавливали лимиты на отпуск бензина и дизтоплива в одни руки, или вовсе продавали горючее лишь через приложение, автогаз был доступен без ограничений, хотя он существенно вырос в цене.

Главной причиной такого различия эксперты называют отсутствие государственного регулирования на автогаз. Во время жесткого дефицита на АЗС, бензином и дизтопливом активно торговали в бизнес сегменте, где ограничений цен не было. Поставщики топлива даже устраивали аукционы среди предприятий и продавали топливо тем, кто больше заплатит. Еще в мае можно было заправиться на небольших несетевых АЗС, которые продавали топливо по ценам гораздо выше чем рекомендуемые правительством. В то же время отсутствие госрегулирования позволило торговать автогазом без потери рентабельности и таким образом рынок наполнялся ресурсом в военное время. А отсутствие существенного спроса на автогаз со стороны бизнес сегмента позволило направлять почти весь ресурс на АЗС.

До войны бензин и дизтопливо в основном импортировались либо морем, либо из России и Беларуси, либо же транзитом через эти страны. А некоторую долю автогаза завозили из стран ЕС через западные границы. Таким образом, после войны в то время когда импортеры бензина и дизтоплива искали новые каналы поставки и прорабатывали новые логистические маршруты, поставщики автогаза просто масштабировали свои каналы поставки и это позволило им за относительно короткий промежуток времени наполнить страну ресурсом.

На рынке автогаза не было государственного регулирования

Владелец трейдинговой компании Sintonec LPG Михаил Шубан говорит, что до войны в Украине потребление бензина и автогаза было примерно на одном уровне - 1 млн тонн в год, а потребление дизтоплива составляло примерно 2,7 млн тонн в год.

После начала полномасштабного вторжения на рынке автогаза хотя и наблюдалась определенная турбулентность, но такого дефицита как с бензином и дизтопливом не было. По большой части это было связано с тем, что на автогаз не было госрегулирования.

“Многие боялись покупать бензин и дизтопливо для дальнейший продажи поскольку не вписывались в ту границу цены, которую установило правительство. Поэтому они поначалу не торговали. Но после отмены госрегулирования высокая маржа привлекла большое количество трейдеров и рынок начал наполнятся”, — говорит Шубан.

По его словам, логистика поставок автогаза существенно усложнилась, однако благодаря помощи правительства в решении спорных вопросов при пересечении границы рынок удалось наполнить.

Кроме того, до войны много бензина на рынок поставлял Кременчугский НПЗ, остальные поставки шли из Беларуси и России или же морем. А поставки автогаза в Украину были более диверсифицированы и часть ресурса поставлялось через западную границу.

В свою очередь аналитик консалтинговой группы “А-95” Артем Куюн говорит, что доля автогаза, который поступал в Украину через западную границу последние два года перед началом войны была довольно существенной особенно для западных регионов. Автогаз поставляли из ЕС даже железнодорожным транспортом.

“Маршруты, технические особенности, контракты трейдеров - все это было уже известно. И после начала войны контракты на поставки попросту масштабировались. Не нужно было набивать шишки и искать ресурс в ЕС, трейдеры уже знали где можно купить автогаз”, — говорит Куюн.

По словам аналитика, до войны из России и Беларуси в Украину поставляли около 90% автогаза, остальные 10% шли либо морем, либо через польскую границу. Через западную границу в Украину до вторжения поступало около 5% автогаза, тогда как бензин и дизтопливо почти в полном объеме шли или морскими путями, или транзитом через страны-агрессоры.

Также Куюн отметает, что большая часть автотранспорта, который завозил автогаз в Украину соответствовала европейским нормам, в отличие от автотранспорта для перевозки бензина и дизтоплива, который еще предстояло адаптировать к требованиям ЕС.

Рынок привык работать “с колес”

По словам Куюна еще одним немаловажным фактором адаптации рынка к новым условиям стало то, что сжиженный газ нельзя складировать. Потребитель не может наполнить автогазом канистру на черный день, чтобы потом заправить машину и поехать. Именно из-за этого рынок и сбалансировался.

“Сегодня мы видим, что цены начали падать. Уже есть определенный запас на АЗС. Трейдеры видят что смогут наполнять запас в тех условиях в которых они сегодня работают, а именно с колес. Много автотранспорта едет, много ресурса в дороге, поскольку складировать на базах никто его не хочет”, — говорит Куюн.

По его словам, автогаз более чувствительный к ритмичности поставок. На АЗС автогаза реализуется около 30% от общего объема реализации. При этом емкости автогаза на заправке, как правило, составляют 5-10 кубических метров, а резервуары под светлые нефтепродукты - 50 кубических метров.

Весь ресурс едет на заправки

Аналитик профильного издания “НафтоРынок” Александр Сиренко говорит, что главным отличием автогаза является то, все поставки автогаза идут на АЗС, а его промышленное потребление минимальное.

“Автогаз привозят в страну и сразу отвозят на АЗС, дизтопливо же всегда интереснее было поставлять не на заправки, а конечному потребителю. На рынке бензина и дизельного топлива продавец сейчас диктует цену покупателю, а на рынке автогаза этого нет, поскольку бизнес сжиженный газ не потребляет и пропан-бутан идет сразу на заправки”, — говорит Сиренко.

Также по словам эксперта динамика автотранспорта, который поехал за границу за сжиженным газом с начала войны выше чем на транспорта поставляющего светлые нефтепродукты. Прирост транспорта импортирующего пропан-бутан за весну составил 100%.

Сиренко отмечает, что с начала войны потребление автогаза в Украине снизилось на 30%. Потребление автогаза продолжит снижаться поскольку сейчас увеличились поставки бензина с которым автогаз конкурирует как вид топлива.

“Цена на автогаз пошла вниз, поскольку на рынке стало больше бензина и сжиженного газа. Сейчас автогаз на границе можно найти по цене 21-22 грн/л, на АЗС его продают с почти 100% наценкой. Я думаю, что баланс рынка уже близок и ресурс и дальше будет падать. Средняя цена автогаза в стране составит 35 грн/л”, — говорит эксперт.