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Энергетика
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Сети продолжили снижать цены на автогаз

автогаз, азс

Ряд украинских сетей АЗС 22 июня снизили стоимость автогаза. Эксперты подчеркивают, что это связано с увеличением объемов поставок автогаза в Украину и сбалансированием спроса на него.

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Об этом сообщает Enkorr, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Отмечается, что ресурс на станциях столичной сети KLO подешевел на 1 грн/л – до 41,99 грн/л. На столько же дешевле стал автогаз в днепропетровской сети "Нефтек" - до 43,99 грн/л.

Общенациональная сеть Shell также снизила стоимость продукта на 1 грн/л – до 42,04 грн/л.

Кроме этого, на 1,00 грн/л и 1,2 грн/л – до 41,99 грн/л и 42,59 грн/л снизили цены Motto и Mango соответственно.

Как объяснили эксперты, уменьшение розничных цен обусловлено увеличением объемов поставок автогаза в Украину и сбалансированием спроса на него. Сейчас автогаз едва ли не единственный вид горючего, за которым на АЗС нет очередей.

Смена розничных цен на АЗС с 21 по 22 июня, грн/л.

Фото 2 — Сети продолжили снижать цены на автогаз

Следует отметить, что в начале июня поставки бензина и дизельного топлива в Украину существенно увеличились и пик топливного кризиса прошел, однако дефицит все еще сохраняется преимущественно в восточных областях.

Автор:
Анастасия Дедковская