Мережі продовжили знижувати ціни на автогаз

Низка українських мереж АЗС 22 червня зменшила вартість автогазу. Експерти наголошують, що це пов'язано зі збільшенням обсягів постачання автогазу в Україну й збалансуванням попиту на нього.

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Про це повідомляє Enkorr, посилаючись на дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Зазначається, що ресурс на станціях столичної мережі KLO здешевшав на 1 грн/л - до 41,99 грн/л. На стільки ж дешевшим став автогаз у дніпропетровській мережі "Нефтек" - до 43,99 грн/л.

Загальнонаціональна мережа Shell також знизила вартість продукту на 1 грн/л - до 42,04 грн/л.

Окрім цього, на 1,00 грн/л і 1,2 грн/л - до 41,99 грн/л і 42,59 грн/л знизили ціни Motto і Mango відповідно.

Як пояснили експерти, зменшення роздрібних цін зумовлено збільшенням обсягів постачання автогазу в Україну й збалансуванням попиту на нього. Наразі автогаз чи не єдиний вид пального, за яким на АЗС немає черг.

Зміна роздрібних цін на АЗС з 21 по 22 червня, грн/л.

Варто зазначити, що на початку червня постачання бензину та дизельного палива в Україну суттєво збільшилося і пік паливної кризи пройшов, проте дефіцит все ще зберігається переважно у східних областях.