Паливний ринок наповнюється. Через це захмарні ціни на немережевих АЗС мають скоро зникнути

Україна пройшла пік дефіциту палива та ціни на оптовому ринку вирівнюються. Через це на ринку відновилася конкуренція та ціни на немережевих АЗС найближчим часом знизяться до рівня рекомендованих урядом.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За словами аналітика профільного видання "НафтаРинок" Олександра Сиренка у червні постачання палива в Україну демонструють збільшення на 50% порівняно з травнем. На ринку збільшилася кількість оптових пропозицій, що відбивається і на роздробі.

"Ціни на автогаз уже пішли вниз. Це стало наслідком наповнення ринку та повернення конкуренції за клієнта. Аналогічна ситуація повторюється на ринку бензину та дизельного палива. Ті АЗС, які купували бензин на внутрішньому ринку за високими цінами, а потім торгував за ціною вище 60 гривень почали знижувати ціни", - каже експерт.

За його словами, оптовий сегмент паливного ринку почав знижувати ціни внаслідок чого на це відреагував роздріб.

На думку Сіренка, ще один позитивний сигнал щодо повернення конкуренції на ринку - відновлення реклами мереж АЗС.

"Три місяці з початку війни конкуренція на ринку була відсутня. Це був ринок, де продавець диктував ціни. Зараз же битва за клієнта відновилася", - зазначає експерт.

У свою чергу, засновник групи "Прайм" Дмитро Леушкін також відзначає зниження цін на деяких АЗС.

"Ті АЗС, які торгують за ціною вище 60 гривень, входять до цінового коридору 52-55 гривень за літр бензину і 58-61 гривень за літр дизпалива", - говорить бізнесмен.

При цьому він не погоджується із твердженням про відновлення конкуренції на ринку. На його думку, вирівнювання ринку відбулося через те, що постачальники палива відмовилися від практики продавати ресурс із максимальною маржею та почали вибудовувати стабільну роботу зі своїми клієнтами. Це призводить до того, що ціни на АЗС вирівнюються, а черг менший.

"Ринок поки що дефіцитний. Ми пройшли в пік кризи, але в поточному стані ми будемо ще довго. Річ у тім, що ринок зараз працює з коліс і запасів палива в Україні ніхто не зберігає, оскільки всі бояться втратити ресурс після обстрілу нафтобаз", — каже Леушкін.

За його словами, найближчими 1-1,5 місяцями після початку жнив Україна зіткнеться з дефіцитом дизельного палива.

"Дефіцит дизпалива йтиме хвилею з півдня на північ, як тільки фермери почнуть жнива. Наповнити ринок під час жнив без нафтосховищ фізично неможливо. А нафтосховищ немає, тому що їх підривають", - зазначає бізнесмен.