Топливный рынок наполняется. Из-за этого заоблачные цены на несетевых АЗС должны скоро исчезнуть

Украина прошла пик дефицита топлива и цены на оптовом рынке выравниваются. Из-за этого на рынке возобновилась конкуренция и цены на внесетевых АЗС в ближайшее время снизятся до уровня рекомендованных правительством.

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По словам аналитика профильного издания "НефтеРынок" Александра Сиренко в июне поставки топлива в Украину демонстрируют увеличение на 50% по сравнению с маем. На рынке увеличилось количество оптовых предложений, что отражается и на рознице.

"Цены на автогаз уже пошли вниз. Это стало следствием наполнения рынка и возвращении конкуренции за клиента. Аналогичная ситуация повторяется на рынке бензина и дизельного топлива. Те АЗС, которе покупали бензин на внутреннем рынке по высоким ценам, а потом торговал по цене выше 60 гривен начали снижать цены", - говорит эксперт.

По его словам, оптовый сегмент топливного рынка начал снижать цены вследствие чего на это отреагировала розница.

По мнению Сиренко, еще один положительный сигнал о возвращении конкуренции на рынке - возобновление рекламы сетей АЗС.

"Три месяца с начала войны конкуренция на рынке отсутствовала. Это был рынок, где продавец диктовал цены. Сейчас же битва за клиента возобновилась", — отмечает эксперт.

В свою очередь основатель группы "Прайм" Дмитрий Лёушкин также отмечает снижение цен на некоторых АЗС.

"Те АЗС которые торгуют по цене выше 60 гривен входят в ценовой коридор 52-55 гривен за литр бензина и 58-61 гривен за литр дизтоплива", — говорит бизнесмен.

При этом он не согласен с утверждением о возобновлении конкуренции на рынке. По его мнению, выравнивание рынка произошло из-за того, что поставщики топлива отказались от практики продавать ресурс с максимальной маржой и начали выстраивать стабильную работу со своими клиентами. Это приводит к тому, что цены на АЗС выравниваются, а очередей меньше.

"Рынок пока дефицитный. Мы прошли в пик кризиса, но в текущем состоянии мы будем находится еще долго. Дело в том, что рынок сейчас работает с колес и запасов топлива в Украине никто не хранить, поскольку все боятся потерять ресурс после обстрелов нефтебаз", — говорит Лёушкин.

По его словам, в ближайшие 1-1,5 месяца после начала уборочной кампании Украина столкнется с дефицитом дизельного топлива.

"Дефицит дизтоплива будет идти волной с юга на север как только фермеры начнут уборочную. Наполнить рынок во время уборочной кампании без нефтехранилищ физически невозможно. А нефтехранилищ нет, потому что их взрывают", - отмечает бизнесмен.