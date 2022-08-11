Уверенное движение вниз: из-за чего цены на автогаз приближаются к довоенному уровню

Цены на автогаз в Украине падают с июня, это обусловлено высокой конкуренцией, большим объемом поставок и снижением потребления из-за войны. К началу августа цены на ресурс уже приближаются к довоенным. Дальше конкуренция может быть еще жестче, а количество новых игроков на рынке снизиться.

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Цены на автогаз в Украине начали снижаться во второй декаде июня. После острого дефицита и майского подорожания на все виды топлива некоторые региональные трейдеры начали снижать цены. На автогаз в отличие от бензина и дизтоплива не было государственного регулирования. Из-за этого по словам игроков рынка в этом сегменте удалось избежать дефицита, хотя майские цены были достаточно высокими.

Однако, после того как страна начала преодолевать острую фазу на бензин и дизельного топливо цены на автогаз пошли вниз. За неполных два летних месяца опустилась с 42,46 грн/л(17 июня) до 27,67 грн/л(8 августа). При этом на рынке сохраняется достаточно жесткая конкуренция и есть потенциал для дальнейшего падения цен. По мнению экспертов есть все основания чтобы к концу лета цена на автогаз приблизилась к довоенным показателям в 25 грн/л.

Высокий уровень конкуренции в опте обусловлен большим количеством новых игроков на этом рынке, в условиях, когда потребление ресурса упало на 40%. В ряде регионов это привело к состоянию ценовых войн на рынке. Кроме того, автогаз как топливо конкурирует с бензином, импорт которого к августу также рекордно увеличился и продолжает расти.

В целом история с падением цен на автогаз может закончится снижением количества игроков на рынке, за чем последует стабилизация цен.

Профицитный рынок

По словам аналитика отраслевого издания “НафтоРынок” Александра Сиренко падение цен на газ во многом обусловлено профицитом на рынке.

“Количество импортируемого газа больше чем его потребление это и давит на цену. Так как 60% сжиженного газа сейчас ввозят автонормами. Слить свой продукт на газонасосную станцию такой трейдер не может и поэтому он вынужден сливать его на АЗС. При этом он должен быстро принять решение по цене. В условиях конкуренции это и стало причиной обвала цены”, - говорит Сиренко.

По словам эксперта, рынок автогаза несколько отличается от рынка бензина и дизеля. На торговлю сжиженным газом не было государственных регуляций. После отмены госрегулирования на бензин и дизель правительство установило ценовые коридоры для игроков рынка и все крупные топливные ритейлеры пытались держаться вблизи этих ценовых коридоров.

“На рынке автогаза конкуренция больше вот мы и увидели такую кривую по ценам. Есть все основания, что цена будет падать и дальше на радость покупателю, который увидит на стелле 25 грн/л, что близко к довоенным ценам”, — говорит Сиренко.

Владелец трейдинговой компании Sintonec LPG Михаил Шубан также считает основной причиной нисходящего ценового тренда конкуренцию.

“В оптовом сегменте рынка наблюдается профицит уже больше месяца. Что подтверждает успешность проложенных новых каналов поставок. Да, новых игроков много. Конкуренция запускает цепную реакцию спада в то время, когда маржа позволяет опускаться. Что и происходит последние несколько недель в опте. Это и есть свободный рынок во всём своём проявлении. Именно такая турбулентность как война показывает на сколько рынок гибкий и развит в контексте трансформации в турбо-режиме - именно тогда, когда это необходимо”, — говорит Шубан.

По словам Шубана профицит на рынке сжиженного газа составляет примерно 40%. Хотя в непоротых регионах это ощущается не так сильно за счет большого числа внутренне перемещенных лиц.

А аналитик консалтинговой группы “А-95” Артем Куюн считает, что конкуренция на рынке автогаза стала экстримальной.

“Реально рынок сжиженного газа сократился вдвое, а трейдеров на нем увеличилось на 50%. Ситуация по дизельному топливу еще хуже - там количество трейдеров выросло в 5 раз”, — говорит Куюн.

По его словам, в Черкассах среди автогазозаправочных станций началась настоящая ценовая война. Сейчас по моим расчетам минимальная цена приближается к 25,5, а это работа почти в ноль. Однако конкуренция будет увеличиваться потому, что рынок сократился почти в два раза, а количество заправок не сократилось. К тому же, у многих заправок выросли расходы на литр, а проливы наоборот сократились.

К осени конкуренция может усилиться еще больше

При этом Куюн отмечает, что ближе к осени конкуренция на рынке усилиться и это будет способствовать снижению количества трейдеров. В этих условиях работать останутся только те АЗС, которые больше всех продают.

“Очень большой вопрос, что дальше будет на розничном рынке автогаза, поскольку там конкуренция может оказаться неадекватной. В таких условиях у игроков рынка очень большой соблазн к различным нелегальным схемам. Сейчас налогов почти нет и здесь много не украдешь, однако если повысят НДС и вернут налоги ситуация может измениться”, — говорит эксперт.

В свою очередь Сиренко отмечает, что часть из импортеров составляют автоперевозчики, которые начали импортировать газ лишь в этом году.

“Это по большей части владельцы парка от 5 машин, которые решили заняться новым прибыльным бизнесом. Сейчас это уже не так выгодно как в апреле или мае, поэтому желания импортировать газ у них поубавиться и они уйдут в привычный для себя бизнес отдавая свои газовозы в аренду другим”, — говорит Сиренко.

По его словам, на текущую ситуацию с ценами на автогаз может повлиять введение акциза на этот вид топлива. Разговоры о целесообразности введения акциза в последний месяц активно идут как в парламенте, так и в экспертной среде. Если акциз все же введут, то это может повлиять как на цены, так и добавить “головной боли” новым игрокам на рынке.

Кроме того эксперт отмечает, что в Украину продолжают завозить автогаз российского происхождения. Такой ресурс поступает как и с западного направления - через польскую границу, так и с юга - через Румынию и Болгарию. Если ввоз российского автогаза запретят - объем импорта снизиться, что ослабит и движение на цены.

В свою очередь Шубан отмечает, что нисходящий тренд продлиться еще максимум две-три недели, а средняя цена на автогаз стабилизируется у отметки 24 грн/л.

"Большинство тех, кто уже должен был не пережить турбулентность уже закрылись. При себестоимости ресурса с доставкой, например в Житомирской обл. 20.00 грн/л, цена на стелле 24.00 грн/л является экономически выгодной", - говорит Шубан.