В Раде планируют военный сбор, ЕСВ и НДФЛ объединить в один налог

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона № 6548, который предусматривает снижение налогов на фонд оплаты труда для украинских работодателей.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, вместо нескольких налогов, которые сейчас украинские компании уплачивают из зарплат своих сотрудников, предлагают ввести единую ставку налога в размере 20%.

Авторы законопроекта отмечают, что на сегодняшний день в Украине существует проблема с теневыми выплатами зарплат.

Так, по расчетам Института социально-экономической трансформации и Центра социально-экономических исследований CASE Украина, приблизительные объемы таких выплат в прошлом году составили 220-300 млрд грн в год.

При этом, как утверждают авторы проекта закона, бюджет потерял около 110-150 млрд грн. По данным Центра Разумкова, в июне 2020 года 36% работников часть или всю зарплату получали неофициально.

Законодатели считают, что главной преградой для выхода из этой тени являются довольно высокие налоги, которые работодатели должны платить с "белых" зарплат. Сейчас налоговая нагрузка на фонд оплаты труда в среднем составляет примерно 34%.

Авторы законопроекта предлагают взять три основных налога, которые платят работодатели за своих сотрудников, и объединить их в один платеж. Точнее, отменить военный сбор и ЕСВ (единый социальный взнос – Delo.ua), а вместо них установить единую ставку налога на доходы физлиц (НДФЛ).

В настоящее время работодатель за своего сотрудника должен уплатить 18% НДФЛ, ЕСВ (22% от зарплаты) и военный сбор, который составляет 1,5%.

Эти три налога предлагается объединить в единый налог в размере 20%.

Но при этом предполагают, что НДФЛ временно до 2026 года вырастет и будет постепенно снижаться:

– в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года включительно – в размере 29%;

– в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года включительно – в размере 26%;

– в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года включительно – в размере 23%.

Со временем ставка должна снизиться до 20%, о которых идет речь в проекте закона.

Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" предлагается вообще отменить, так как такого платежа, как ЕСВ, не будет, если проект закона примут.

Авторы проекта уверены, что НДФЛ на уровне 29% с постепенным снижением до 20% и отмена остальных налогов не приведет к потерям бюджета. А в будущем за счет выхода компаний из тени даже увеличит эти поступления.

Ранее глава налогового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев заявлял, что внедрение в Украине налоговой реформы, которая будет заключаться в объединении налога на доходы физлиц, единого социального взноса и военного сбора, повлечет за собой соответствующие потери госбюджета.