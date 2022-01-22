Объединение НДФЛ, ЕСВ и военного сбора в один налог: Рада не может договориться с Минфином, а бизнес ждет появления дополнительного налога

Налоговая реформа по объединению НДФЛ, ЕСВ и военного сбора в один налог, вероятно, повлечет за собой бюджетные потери, которые государству необходимо будет каким-то образом компенсировать. Поэтому бизнес опасается, что эту компенсацию повесят на него в виде дополнительного нового налога.

Внедрение в Украине налоговой реформы, которая будет заключаться в объединении налога на доходы физлиц (НДФЛ), единого социального взноса (ЕСВ) и военного сбора, повлечет за собой соответствующие потери госбюджета. Чтобы их компенсировать, в налоговом и таможенном комитете Верховной Рады и в Министерстве финансов Украины ищут соответствующий механизм.

Об этом в пятницу, 21 января, во время встречи с представителями Европейской Бизнес Ассоциации заявил глава налогового комитета Верховной Рады Украины Данил Гетманцев, передает корреспондент Delo.ua.

По его словам, договориться с министерством по поводу такого механизма пока не удалось. С одной стороны, реформа путем уменьшения нагрузки на бизнес должна теоретически вывести зарплаты из "тени" и нарастить налоговые поступления, но в Минфине такую перспективу, как оказалось, оценивают скептически.

Соответствующий законопроект о внедрении реформы парламентарии, как утверждает Гетманцев, должны окончательно принять уже во втором полугодии 2022 года. Правда, только в том случае, если комитету удастся договориться с министерством. Гетманцев уточнил, что реформа может выглядеть и иным образом: не унификация налогов, а существенное сокращение ставки по НДФЛ и отмена военного сбора.

При втором варианте реформы ЕСВ останется на таком же уровне, как сегодня (22% минимальной заработной платы). В разговоре с Delo.ua глава движения "Save.ФОП" Сергей Доротич признался, что поддерживает хотя бы одну из двух инициатив. Это существенно упростило бы жизнь предпринимателей, избавив их от излишней бюрократической волокиты. Доротич обращает внимание, что бизнес поднимал вопросы по поводу такой реформы неоднократно.

"Мне как предпринимателю будет удобнее, если введут один счет, один платеж, который я буду перечислять из зарплаты наемных работников. Но что касается упомянутых Гетманцевым компенсаторов, то это отдельная история. Здесь может корениться большая угроза для предпринимателей", — говорит глава Save.ФОП.

Доротич убежден, что реформа, которую продвигает Гетманцев, имеет все шансы завершиться всего-навсего введением для предпринимателей нового типа налога или обязательного платежа, но не в центральный, а именно в местные бюджеты. Поэтому в конечном счете представители бизнеса ничего не выиграют.

"Напомню, что НДФЛ уплачивается в местные бюджеты. Вероятнее всего, они просто унифицируют эти три налога, которые будут идти в государственный бюджет. А чтобы компенсировать потери местных бюджетов, бизнесу придумают какой-то новый налог. Это было бы чисто "по-гетмански" , — предполагает Доротич.

Вместе с тем в комментарии Delo.ua сам Гетманцев заверил, что никаких новых налогов никто вводить не будет.

"Я не готов сейчас говорить подробнее. Дискуссия с Минфином продолжается, но скажу точно, что никаких новых налогов для бизнеса, чтобы компенсировать бюджетные потери, никто вводить не собирается. Компенсаторы – в случае внедрения реформы – будут, но в любом случае не такие" , – уверяет Гетманцев.