Бизнес 1 час назад

Каких ФОП и как коснется новое налоговое "улучшение" — ежемесячный отчет по ЕСВ

В Кабмине решили откатить назад налоговое "улучшение", которым в апреле этого года объединили в один квартальный два налоговых отчета для ФОПов-работодателей — НДФЛ и ЕСВ. Теперь по ЕСВ ежемесячную отчетность предлагают вернуть. Но далеко не всем.

Кавер публикации: Татьяна Кравченко / Delo.ua Кавер публикации: Татьяна Кравченко / Delo.ua
Кавер публикации: Татьяна Кравченко / Delo.ua

29 сентября Кабмин согласовал законопроект, который предлагает изменить для ФОПов-работодателей налоговый период с квартального на месячный. Инициатор законопроекта — Пенсионный фонд. А в пояснительной записке к документу указано, что его цель — обеспечить своевременное исчисление страхового стажа, назначение и получение пенсионных и других выплат по соцстрахованию. Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2022 года. 

В ряде СМИ тут же заговорили о том, что принятие этого законопроекта означает, что ФОПам платить единый социальный взнос и единый налог нужно будет каждый месяц, а не раз в квартал. Но в Delo.ua выяснили, что об увеличении частоты налоговых выплат не может быть и речи. Как и о самозанятых ФОПах на едином налоге. Рассказываем почему.

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О чем и для кого этот законопроект

В пояснительной записке к законопроекту за подписью главы Минсоцполитики говорится о том, что объединение отчетности по ЕСВ и налогам на доходы физлиц с квартальным периодом отчетности привело к:

  • отсрочке (от 1 до 3 месяцев) поступления в реестр сведений о зарплате работников, уплате ЕСВ, страховом стаже и несвоевременности включения отчетных периодов для расчета соцвыплат (временная нетрудоспособность, безработица, начисления пенсии);
  • ослаблению платежной дисциплины в части суммы единого взноса;
  • смещению срока (от 1 до 3 месяцев) расчета показателей средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы;
  • невозможности проводить своевременный ежемесячный анализ основных показателей, влияющих на наполнение Пенсионного фонда.

Поэтому в Кабмине предлагают внести изменения в Налоговый кодекс так, чтобы налоговый период составлял не квартал, а месяц. Но, по словам налогового адвоката, партнера консалтинговой компании "ADA Group" Андрея Тамошюнаса, практической пользы от этого будет немного, ведь частота отчетов никак не влияет на объем поступлений в бюджет.

"Если его примут, больше денег не станет ни у кого — ни у государства, ни тем более у бизнеса. А для последнего это однозначно будет "улучшением" со знаком минус, поскольку снова придется менять принципы бюджетирования, чаще выводить деньги из оборота и нести дополнительные расходы",  — объясняет Тамошюнас. 

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При этом, по его словам, с юридической точки зрения обсуждаемый законопроект  — очередное подтверждение "стабильности" законодательства. Ведь еще совсем недавно отчетность как раз объединяли и делали ежеквартальной.

С этим соглашается советник ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры" Татьяна Бережная. По ее словам, в апреле 2021 года законодатели решили упростить жизнь работодателям, в том числе и ФОПам-работодателям, которые платят НДФЛ И ЕСВ за своих наемных работников. Для них эти два отчета объединили в один квартальный. Но из-за того, что ЕСВ предназначен для социальных выплат — декретных, пенсий, больничных и пр., которые происходят чаще, чем раз в квартал, и отчитываться за них нужно раз месяц, законодатель решил от этой нормы отказаться. 

"По сути, нынешний законопроект — продолжение той реформы, которая произошла в начале года. Тогда хотели вроде как упростить работодателям жизнь. Но в итоге оказалось, что нововведение усложнило жизнь Пенсионному фонду. Поэтому эту норму хотят упразднить — чтобы по ЕСВ, который работодатель платит за наемного работника, отчитывались, как и раньше, ежемесячно",  — объясняет Бережная.

При этом, по словам эксперта, с момента появления нынешнего законопроекта 29 сентября в СМИ появилась недостоверная информация о том, что изменения коснутся периода уплаты единого налога самозанятыми физлицами-предпринимателями и даже уплаты самого налога раз в месяц, а не раз в квартал. 

"Но к единому налогу этот законопроект не имеет никакого отношения ни к срокам подачи отчетности по нему, ни к тем более к регулярности его уплаты. Законопроект касается только ЕСВ — единого социального взноса, который работодатели платят за своих наемных сотрудников. Самозанятых ФОП, которые на упрощенной системе налогообложения, это не касается",  — подчеркивает Бережная. 

При этом она допускает, что определенную нагрузку на плечи бизнеса это все-таки возложит. Но только в том моменте, что бухгалтерам придется подавать не одну декларацию, а две: первую — по НДФЛ, ежеквартально, вторую — по ЕСВ, снова ежемесячно. 

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"Бухгалтерам, возможно, будет неудобно. Но это несравнимо с неудобствами, которые привнес предыдущий закон про объединенную отчетность",  — считает советник ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры".

Налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса, генеральный директор Е.С.Консалтинг Александра Томашевская подчеркивает: неудобства и правда были значительными, поэтому отказ от этой практики был вопросом времени. 

"В Пенсионном фонде фактически задыхались без данных, а люди не могли вовремя получать свои пенсии и другие соцвыплаты. Очень быстро стало понятно, что от квартальной формы отчета по ЕСВ нужно уходить",  — объясняет Томашевская.

Она приводит пример: данные по работнику, который вышел на пенсию, условно, 1 апреля, по его отчету в ПФ должны будут появиться только в июне. То есть из-за того, что для отчета выбрали квартальный период сдачи, будет очень существенный разрыв во времени. 

"Поэтому решили вернуть месячную форму. Но на уплату это вообще никак не влияет. И, снова-таки, это условное новшество коснется только ФОП-работодателей, которые платят за своих наемных сотрудников НДФЛ и ЕСВ. Делают они это, как и прежде, ежемесячно, но по первому налогу отчитываться нужно будет раз в квартал, а по второму — опять раз в месяц",  — подытожила Томашевская. 

Елена Ковтун, специально для Delo.ua

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