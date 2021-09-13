Для украинского бизнеса введут дополнительную отчетность

В скором времени в Украине может вступить в силу новый порядок учета товарных остатков для физлиц-предпринимателей (ФЛП), а также для тех плательщиков единого налога, которые относятся к так называемым "рисковым" группам деятельности (торговля ювелирными украшениями, лекарствами и изделиями медицинского назначения, сложной бытовой техникой).

Проект соответствующего приказа впервые был опубликован 5 апреля этого года. После обсуждения его доработанный вариант был согласован Государственной регуляторной службой 11 августа (решение №387).

Как сообщает UBR, ранее порядок и форма учета поступившего в продажу товара отсутствовали, поэтому каждый предприниматель проводил его по своему усмотрению. Из-за этого между бизнесом и налоговиками возникали постоянные споры, которые нередко заканчивались выписыванием штрафов.

По мнению авторов изменений, с внедрением нового порядка учета такие разногласия будут ликвидированы.

В издании отмечают, что главная проблема в ведении отдельного реестра поступлений, сбыта и перемещений товаров возникает из-за количества информации, которую нужно будет вносить в реестр.

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В частности, некоторые ФЛП будут вынуждены специально для этого нанимать отдельных сотрудников. А продавцы ювелирных изделий заявляют, что в случае принятия документа в нынешнем виде их расходы возрастут минимум на $1-2 тысячи в зависимости от числа торговых точек.

Необходимость данных новаций в Минфине обосновывают "правовой неопределенностью" и "недоразумениями", которые возникают между Государственной налоговой службой (ГНС) и бизнесом при проведении проверок.

В ведомстве считают, что установленная форма и порядок учета не позволят контролирующим органам по-разному трактовать нормы законодательства, а сам порядок дает широкие возможности для выбора первичных документов, подходящих для учета, и при этом устанавливает четкие критерии к ним.

В документах должны быть указаны идентификационный код физлица или предпринимателя, либо серия и номер паспорта (если они отказались от идентификационных кодов по религиозным соображениям).

Среди первичных документов в приказе упоминаются накладные, транспортные документы, грузовые таможенные декларации, акты закупки, фискальные и товарные чеки.

Согласно порядку, накладные и чеки являются неотъемлемым дополнением к форме учета — всю информацию из первичных документов необходимо будет заносить в нее фактически в ручном режиме, хотя допускается как электронная форма учета (любая по выбору субъекта хозяйствования, например, Еxcel-таблица), так и бумажная.

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В Минфине, согласно анализу регуляторного акта, приложенному к приказу, уверены, что обязанность переписывать данные из накладных не вызовет трудностей у предпринимателей и не потребует от них дополнительных расходов.

"Работники субъектов хозяйствования и/или сами ФЛП уже ведут своеобразный учет оборота товаров, который является частью их хоздеятельности, принимая на хозяйственных объектах товарно-материальные ценности, сопровождающиеся соответствующими первичными документами, и сверяя номенклатуру и количество полученного товара по реквизитам документов", — говорится в обосновании приказа.

Напомним, 17 ноября Рада провалила отсрочку обязательности кассовых аппаратов для ФЛП, протестовавшие тогда предприниматели попытались штурмовать здание парламента.

1 декабря они снова устроили массовую акцию протеста под Радой, а также прошлись по центральным улицам Киева.

При этом законопроектом Зеленского, близким по содержанию к принятому в итоге парламентом, протестующие также были недовольны.

В этот же день Верховная Рада отсрочила введение обязательного использования программных регистраторов расчетных операций для физлиц-предпринимателей второй-четвертой групп до 1 января 2022 года.