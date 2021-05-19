Украинскому бизнесу упростили работу с регистраторами расчетных операций

Кабинет министров изменил фискальные функции программными регистраторами расчетных операций (РРО) для ряда сфер применения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, для упрощения работы с ПРРО предпринимателям предоставили возможность применения усовершенствованной электронной подписи и/или усовершенствованной электронной печати для оформления расчетных документов и передачи их в фискальный сервер Государственной налоговой службы.

"Также обеспечивается возможность осуществления операций по выдаче наличных средств держателям электронных платежных средств через РРО (сейчас такие операции доступны только для классических РРО)", — отмечают в Минфине.

Напомним, 17 ноября Рада провалила отсрочку обязательности кассовых аппаратов для ФЛП, протестовавшие тогда предприниматели попытались штурмовать здание парламента.

1 декабря они снова устроили массовую акцию протеста под Радой, а также прошлись по центральным улицам Киева.

При этом законопроектом Зеленского, близким по содержанию к принятому в итоге парламентом, протестующие также были недовольны.

В этот же день Верховная Рада отсрочила введение обязательного использования программных регистраторов расчетных операций для физлиц-предпринимателей второй-четвертой групп до 1 января 2022 года.