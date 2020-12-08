Как подготовить свой бизнес к введению РРО: 5 сервисов, которые подойдут ФЛП

Верховная Рада 1 декабря 2020 года отсрочила введение обязательного использования РРО для 2-4 групп ФЛП с доходом до 1 млн грн до 1 января 2022 года. За это время предприниматели могут подготовиться и начать использовать программные РРО. В отличие от физической кассы их проще внедрить, они бывают бесплатными и быстро автоматизируют рабочий процесс.

Рассказываем о том, что такое РРО, что сейчас с ними происходит, и на какие сервисы предпринимателям стоит обратить внимание.

Что такое РРО

Это регистраторы расчетных операций — кассовые аппараты, которые можно увидеть в магазинах или ресторанах. Они выдают покупателю чек. В среднем стоимость одного РРО — около 4 тысяч гривен.

Регистраторы нужны, чтобы налоговая контролировала оборот предприятия или ФОП, которые получают деньги от своих покупателей за товары и услуги.

С 1 августа 2020 года можно использовать программные РРО. Это приложения для смартфона, планшета или ноутбука, которое выступают в роли альтернативы кассовым аппаратам. Сейчас предприниматели сами могут выбирать, какой РРО им использовать.

Когда и почему РРО станет обязательным для ФЛП

С 1 января 2022 года РРО станет обязательным для второй-четвертой групп ФЛП. Однако для части предпринимателей РРО обязательны уже сейчас. Например, если доход ФЛП 2-4 групп превышает 1 млн грн. Независимо от дохода обязаны использовать РРО:

• продавцы технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту;

• ФЛП, которые продают лекарства и медизделия;

• "единщики", которые торгуют подакцизными товарами.

Что это значит для бизнеса

Сторонники введения РРО и авторы закона говорят, что они помогают выводить скрытые доходы из тени и наполнять бюджет. Особенно это актуально во время пандемии, когда траты на медицину и социальные расходы резко возросли.

Противники называют это процессом "тотальной фискализации", способным разрушить малый бизнес и систему упрощенного налогообложения.

Почему нужно готовиться к внедрению уже сейчас

Обязательное внедрение РРО откладывали уже два раза. Сначала с октября 2020-го перенесли на январь 2021-го, а теперь продлили подготовительный этап на год.

Однако рано или поздно закон начнет работать и РРО станут обязательными. Поэтому стоит к этому подготовиться заранее и за оставшееся время выбрать себе подходящий вариант. Тем более, есть альтернатива в виде ПРРО, которые, чаще всего, бесплатные и не требуют никакого дополнительного обслуживания. Вот подборка таких сервисов:

"СОТА Каса"

Это программный облачный РРО для фискализации электронных чеков в ГНС (государственную налоговую службу). Сервис не нуждается в услугах эквайера, ведь чеки сразу фискализизируются непосредственно в ГНС. Он подходит для малого и среднего бизнеса.

Чтобы начать работу, нужна электронная подпись и доступ к интернету. Сервис не требует установки на компьютер дополнительных программ, им можно воспользоваться с любого устройства, открыв в браузере.

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Покупатель платит за товар или услугу любым удобным для него способом (наличные или карта), а кассир оформляет заказ и отправляет чек в ГНС. После получения квитанции от налоговой с номером фискального чека продавец отправляет его покупателю на электронную почту.

Cashalot

Этот сервис подходит для быстрой организации касс, регистрации оплат в ГНС, выдачи электронных чеков покупателям. Предоставляет возможность автоматически рассчитывать налоги и формировать обязательные отчеты, работать оффлайн до 36 часов, принимать любые виды оплат.

Программа устанавливается на компьютер, при необходимости интегрируется в учетную систему. Покупатель платит за товар или услугу наличными или карточкой, кассир оформляет заказ и отправляет электронный чек в ГНС. Получив квитанцию ​​от контролирующего органа с номером фискального чека, продавец направляет его покупателю: на e-mail, в смс или в мессенджер с QR-кодом.

Fondy

Fondy — единственный сервис приема онлайн-платежей, который запустил поддержку ПРРО для своих клиентов. К тому же, у них это бесплатная услуга.

Чтобы интегрировать Fondy с ПРРО нужно зарегистрироваться в системе, потом создать электронную печать в налоговой и отправить заявку на сайте Fondy. Этот сервис бесплатный, не нуждается в обслуживании, не требует программирования или найма дополнительных специалистов.

Fondy будет полезен всем предпринимателям, которые занимаются онлайн-бизнесом. С его помощью минимизируется человеческий фактор и упрощается ведение кассового учета. Сервис также помогает принимать платежи со всего мира. При этом обещают конверсию выше, чем у эквайрингов от банков.

"ВебЧек"

Это программный регистратор расчетных операций. Он формирует, подписывает, регистрирует чеки и отчеты на сервере фискальной службы. Также он может отправлять электронные чеки по почте или печатать их на принтере.

ПРРО использует при работе открытый API налоговой службы. У него есть две версии — бесплатная (сумма чека до 800 грн) и платная (100 грн в месяц).

"Pro-Каса"

Это мобильное приложение от Ukrsibbank, которое до 9 декабря работает в тестовом бета-режиме. Приложение адаптировано под нужды клиентов среднего и малого бизнеса — точек розничной торговли, интернет-магазинов, предпринимателей, оказывающих услуги, а также транспорта и доставки.

В будущем приложение должно сочетать несколько сервисов в одном продукте. Это полноценный мобильный кассовый аппарат с функцией фискализации, функциональный мобильный терминал и удаленная регистрация открытия текущего счета.

Сейчас новые и действующие клиенты Ukrsibbank BNP Paribas Group имеют возможность протестировать программный РРО без абонплаты до конца года, а став клиентом банка получат также 6 месяцев бесплатного обслуживания счета.