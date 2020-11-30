Финансы 30 минут назад

ПриватБанк запустил программные РРО на POS-терминалах

Крупнейший украинский банк будет предоставлять эквайринг с поддержкой фискализации

Фото: ПриватБанк Фото: ПриватБанк
Фото: ПриватБанк

Государственный ПриватБанк вместе с SM POS и UKey начал внедрение программных регистраторов расчетных операций для бизнеса.

Как сообщает пресс-служба банка, приложения с поддержкой фискализации операций теперь могут работать на платежных Android POS-терминалах Verifone x990, которые внедряются в сеть эквайринга.

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"Таким образом, предприниматели смогут получить в ПриватБанке комплексное решение в одном устройстве, которое сочетает современный мобильный POS-терминал с платежными функциями, кассовый аппарат по требованию законодательства и систему учета товаров для облегчения ведения торговли", — отмечают в финучреждении.

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В ближайшее время ПриватБанк планирует расширение линейки моделей POS-терминалов, которые будут работать с РРО, а также расширение перечня приложений с фискализацией от других разработчиков.

Отметим, что президент Владимир Зеленский накануне внес в Верховную Раду законопроект об отсрочке введения обязательного использования программных регистраторов расчетных операций для физлиц-предпринимателей до 1 января 2022 года.

17 ноября парламент провалил голосование по отсрочке обязательности кассовых аппаратов для ФЛП. Тогда протестовавшие предприниматели даже попытались штурмовать здание Рады.

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