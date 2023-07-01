В Раде заблокировали подписание закона об отмене для предпринимателей единого налога в 2%

Депутат Верховной Рады, бывший глава парламента Дмитрий Разумков внес проект постановления об отмене принятия в целом законопроекта №8401, предусматривающего отмену с 1 августа возможности для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц быть плательщиками единого налога ІІІ группы с применением льготной ставки 2% от дохода.

Об этом сообщил в Telegram-канале заместитель председателя профильного парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк ("Голос"). Впрочем, сам проект постановления на сайте Рады пока не опубликован.

При этом депутат назвал такую инициативу ожидаемой, спрогнозировав, что, вероятно, "еще будет несколько" таковых. Отметим, что при наличии инициативы об отмене принятия закона его не может подписать председатель Рады (сейчас Руслан Стефанчук) и отправить на подпись президенту. пока соответствующий проект постановления не будет рассмотрен и отклонен парламентом.

"Повлияет ли это на судьбу закона? Нет. Где-то в середине июля ее Рада рассмотрит и затем, разблокировав, отправит на подпись президенту. Именно поэтому большинство норм там начинают действовать с 1 августа", - спрогнозировал Железняк.

Напомним, что этот закон Рада приняла 30 июня. Окончательная версия документа пока не опубликована, но известно, что его текст был заметно изменен по сравнению с редакцией первого чтения. В частности, предусмотрено его введение в действие не с 1 июля, а с 1 августа, а также сохранен мораторий на документальные проверки налогоплательщиков (с рядом исключений).

Отметим также, что принятие указанного закона является одним из обязательств Украины в рамках меморандума об экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом от 8 декабря 2022 года.

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