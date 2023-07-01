В Раді заблокували підписання закону про скасування для підприємців єдиного податку у 2%

Депутат Верховної Ради, колишній голова парламенту Дмитро Разумков вніс проект постанови про скасування прийняття в цілому законопроекту №8401, який передбачає скасування з 1 серпня можливості для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням пільгової ставки 2% від доходу.

Про це повідомив у Telegram-каналі заступник голови профільного парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос"). Втім, сам проект постанови на сайті Ради поки не опубліковано.

При цьому депутат назвав таку ініціативу очікуваною, спрогнозувавши, що, ймовірно, "ще буде декілька" таких. Зазначимо, що при наявності ініціативи про скасування прийняття закону його не може підписати голова Ради (зараз це Руслан Стефанчук) та відправити на підпис президенту, допоки відповідний проект постанови не буде розглянуто та відхилено парламентом.

"Чи вплине це на долю закону? Ні. Десь в середині липня її Рада розгляне і потім, розблокувавши, відправить на підпис президенту. Саме тому більшість норм там починають діяти з 1 серпня", - спрогнозував Железняк.

Нагадаємо, що цей закон Рада прийняла 30 червня. Наразі остаточну версію документу не опубліковано, але відомо, що його текст було значно змінено порівняно з редакцією першого читання. Зокрема, передбачено його введення в дію не з 1 липня, а з 1 серпня, а також збережено мораторій на документальні перевірки платників податків (з низкою винятків).

Зазначимо також, що прийняття вказаного закону є одним з зобов'язань України в рамках меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом від 8 грудня 2022 року.

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