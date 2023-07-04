Минэкономики прогнозирует подорожание бензина на 8 грн до конца месяца, но не считает это резким скачком

До конца июля бензин на украинских заправках подорожает примерно на 7-8 грн, а дизтопливо – на 5 грн за литр. Такой прогноз дала министр экономики Юлия Свириденко в эфире общенационального телемарафона 4 июля.

При этом она заявила, что резкого роста цены на горючее не будет.

"На это есть несколько факторов: нет дефицита, есть запасы, рынок в Европе залит ресурсом. Поэтому никаких резких скачков не будет. Поэтому стоять в очередях и ожидать, что завтра будет дефицит или повышение цены, не стоит", – высказалась чиновница.

Также она добавила, что в целом после возвращения довоенных налогов рост цен на ДТ составит до 8 грн, а на бензин – до 11 грн. за литр.

Напомним, с 1 июля прекратила действовать норма, устанавливавшая льготную ставку налога на добавленную стоимость горючего на уровне 7%. Таким образом, ставка НДС на дизельное топливо, бензины и автогаз выросла до довоенных 20%. Эксперты и участники рынка прогнозировали, что это приведет к повышению стоимости горючего.

В последние дни цены на украинских заправках действительно выросли. Только в течение 3-4 июля бензин А-95 в среднем подорожал на 0,58 грн/л (до 47,47 грн/л), А-95+ – на 0,38 грн/л (до 50,01 грн/л), а дизельное топливо – на 0,71 грн/л (до 46,15 грн/л). К примеру, "Укрнафта" подняла цены на бензины и ДТ на 2 грн/л. О том, как изменились ценники в других сетях АЗС, читайте здесь.