Мінекономіки прогнозує подорожчання бензину на 8 грн до кінця місяця, але не вважає це різким стрибком

До кінця липня бензин на українських заправках подорожчає приблизно на 7-8 грн, а дизпаливо – на 5 грн за літр. Такий прогноз дала міністерка економіки Юлія Свириденко в ефірі загальнонаціонального телемарафону 4 липня.

При цьому вона заявила, що різкого зростання ціни на пальне не буде.

"На це є кілька факторів: немає дефіциту, є запаси, ринок у Європі залитий ресурсом. Тому жодних різких стрибків не буде. Тому стояти в чергах і очікувати, що завтра буде дефіцит чи підвищення ціни, не варто", – висловилася чиновниця.

Також вона додала, що загалом після повернення довоєнних податків зростання цін на ДП становитиме до 8 грн, а на бензин – до 11 грн за літр.

Нагадаємо, з 1 липня припинила діяти норма, яка встановлювала пільгову ставку податку на додану вартість пального на рівні 7%. Таким чином ставка ПДВ на дизельне пальне, бензини та автогаз зросла до довоєнних 20%. Експерти та учасники ринку прогнозували, що це призведе до підвищення вартості пального.

Останніми днями ціни на українських заправках дійсно зросли. Зокрема, лише протягом 3-4 липня бензин А-95 в середньому подорожчав на 0,58 грн/л (до 47,47 грн/л), А-95+ – на 0,38 грн/л (до 50,01 грн/л), а дизельне паливо – на 0,71 грн/л (до 46,15 грн/л). Наприклад, "Укрнафта" підняла ціни на бензини й ДП на 2 грн/л. Про те, як змінилися цінники в інших мережах АЗС, читайте тут.