Пальне на заправках продовжує дорожчати: які ціни на бензин, дизель і газ сьогодні

В Україні протягом 3-4 липня зросли середні роздрібні ціни на бензин, дизпаливо та автогаз. Про це повідомляє Enkorr із посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

Зазначається, що бензин А-95 в середньому подорожчав на 0,58 грн/л (до 47,47 грн/л), А-95+ – на 0,38 грн/л (до 50,01 грн/л), а дизельне паливо – на 0,71 грн/л (до 46,15 грн/л).

Мережа "Укрнафта" підняла ціни на бензини й ДП на 2 грн/л. Бензин А-95 там коштує 45,90 грн/л, А-95+ – 47,90 грн/л, а дизель – 44,90 грн/л.

Своєю чергою на заправках SOCAR звичайна "п’ятірка" і дизпаливо подорожчали на 1,8 грн/л.

На станціях ОККО й WOG дизпаливо додало в ціні 1 грн/л (до 48,99 грн/л). А UPG збільшила цінник для А-95 на 3,2 грн/л (до 47,90 грн/л).

Крім того, ціни зросли в мережах AMIC, Shell, "Автотранс", Chipo, "Кворум", "БРСМ-Нафта", U.GO, KLO та інших.

Так виглядає зміна роздрібних цін на бензини і ДП на українських АЗС у період із 3 по 4 липня 2023 року, грн/л. Фото: скриншот / Enkorr

Що стосується автогазу, то він у середньому подорожчав на 17 копійок – середня ціна наразі складає 22,98 грн/л.

Найбільше ціну підняла мережа Luxwen – на 1,10 грн/л (до 22,29 грн/л). Мінімально автомобільний газ подорожчав на заправках Chipo – на 13 копійок (до 22,38 грн/л).

На станціях UPG, ОККО, WOG та інших автогаз додав у ціні 54, 56 і 42 копійки на літрі – до 23,70 грн/л, 24.12 грн/л і 24,08 грн/л відповідно.

Водночас більшість мереж поки не збільшили цінники на автогаз, а на АЗС VostokGaz це пальне навіть подешевшало на 50 коп./л.

Ціни на автогаз і їхня зміна із 3 по 4 липня 2023 року, грн/л. Фото: скриншот / Enkorr

Нагадаємо, з 1 липня припинила діяти норма, яка встановлювала пільгову ставку податку на додану вартість пального на рівні 7%. Таким чином ставка ПДВ на дизельне пальне, бензини та автогаз зросла до довоєнних 20%. Експерти та учасники ринку прогнозували, що це призведе до підвищення вартості пального (що й відбулося). Детальніше про це читайте тут.

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