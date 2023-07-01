Довоєнне оподаткування пального почало діяти

В суботу 1 липня припинила діяти норма, що встановлювала пільгову ставку податку на додану вартість пального на рівні 7%. Таким чином ставка ПДВ на дизельне пальне, бензини та автогаз від сьогодні зростає з 7 до 20%, як це було до початку повномасштабної війни.

Експерти та учасники ринку прогнозують, що підвищення податків призведе до підвищення вартості пального як в оптовому сегменті, так і на АЗС.

Так, директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн прогнозував, що через повернення довоєнних податків бензин здорожчає на 11 грн/л, дизпаливо на 8 грн/л, а скраплений газ на 3 грн/л. В свою чергу аналітик профільного видання "НафтоРинок" прогнозує, що ціни, мають зрости на різницю в акцизі та різницю в ПДВ на закупівельній ціні, що вдвічі менше прогнозів Куюна.

Разом з цим всі без винятку експерти вважають, що зростання податків відновить привабливість тіньових схем з продажу податкових кредитів для оптимізації ПДВ іншими бізнесами, зокрема аграріями, транспортними компаніями та переробними підприємствами.

Напередодні вступу в дію довоєнних податків на пальне деякі мережі АЗС уже підняли ціни на стелах на бензин та дизпаливо на 0,6-2 грн/л. Разом з цим станом на вечір п'ятниці 30 червня такі великі національні оператори АЗС ОККО, WOG та Socar тримають ціни на бензин та дизпаливо на рівні 46,99 та 44,99 грн/л відповідно.

Нагадаємо, рішення про часткове зниження податкового навантаження на бізнес Верховна Рада ухвалила у березні 2022 року. Тоді нардепи прийняли законопроєкт 7137-д, який передбачав зменшення паливного ПДВ до 7% та анулювання акцизів на пальне, звільнення підприємців від сплати ЄСВ на час воєнного стану, добровільність сплати єдиного податку для СПД 1-2 груп спрощеної системи.

Вже у вересні Рада підтримала законопроєкт 7668-д, яким повернули акцизи на пальне. При цьому ПДВ залишалося на рівні 7%.