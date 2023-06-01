Експерт оцінив наскільки здорожчає пальне після підвищення ПДВ з 1 липня

Аналітик профільного видання “НафтоРинок” Олександр Сіренко вважає, що після того, як ставки податку на додану вартість на пальне 1 липня зростуть з 7% до 20% немає передумов до різкого здорожчання вартості пального. Про це Сіренко розповів Delo.ua.

В матеріалі Сіренко не погоджується з тезою, що після повернення ставок ПДВ у 20% ціни на АЗС зростуть на бензин здорожчає на 11 грн/л, дизпаливо на 8 грн/л, а скраплений газ на 3 грн/л.

"Ціни мають зрости на різницю в акцизі та різницю в ПДВ на закупівельній ціні. Це вдвічі менше ніж зараз транслюють. Найголовнішою маніпуляцією є те, що ПДВ відраховують від ціни на стелі. Насправді його треба буде сплатити з закупівельної ціни в 30 грн/л. Тож за той ресурс, який був закуплений до 1 липня потрібно буде доплатити близько 7 гривень податків, а не 12. Вочевидь, решта - це додаткова націнка ритейлера, яка останній рік тримається вище 30%.", - розповів Сіренко в коментарі Delo.ua.

Експерт також зауважує, що великі мережі АЗС "скручують" ПДВ використовуючи дочірні компанії та не сплачують ПДВ в повному обсязі. А роздрібна на пальне від початку повномасштабної війни суттєво збільшилася та складає від 30% до 70% на преміальних марках пального.

Нагадаємо, що обмеження пільгового оподаткування пального терміном до 1 липня 2023 року було встановлене законом, прийнятим у вересні 2022 року.

Наприкінці березня 2023 року голова парламентського комітету з податкової та митної політики Данило Гетьманцев заявив, що з 1 липня в Україні відновлять акциз в 20% на пальне(довоєнний акциз повернули ще у вересні 2022 року, хоч і не з першого разу). Ринок тоді майже одностайно заявив, що це рішення хоч і підвищить надходження до бюджету, але разом з цим збільшить ризики повернення до старих схем.