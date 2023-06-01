Эксперт оценил, насколько подорожает топливо после повышения НДС с 1 июля

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко считает, что после того, как ставки налога на добавленную стоимость на топливо 1 июля вырастут с 7% до 20%, нет предпосылок к резкому удорожанию стоимости горючего. Об этом Сиренко рассказал Delo.ua.

В материале Сиренко не согласен с тезисом, что по возвращении ставок НДС в 20% цены на АЗС вырастут на бензин подорожает на 11 грн/л, дизтопливо на 8 грн/л, а сжиженный газ на 3 грн/л.

"Цены должны вырасти на разницу в акцизе и разницу в НДС на закупочной цене. Это вдвое меньше, чем сейчас транслируют. Самой главной манипуляцией является то, что НДС отчисляют от цены на потолке. На самом деле его нужно будет оплатить по закупочной цене в 30 грн/л. Так что за тот ресурс, который был закуплен до 1 июля, нужно будет доплатить около 7 гривен налогов, а не 12. Очевидно, остальные - это дополнительная наценка ритейлера, которая последний год держится выше 30%.", - рассказал Сиренко в комментарии Delo.ua .

Эксперт также отмечает, что крупные сети АЗС "скручивают" НДС используя дочерние компании и не платят НДС в полном объеме. А розничная горючая с начала полномасштабной войны существенно увеличилась и составляет от 30% до 70% на премиальных марках горючего.

Напомним, что ограничение льготного налогообложения горючего на срок до 1 июля 2023 года было установлено законом, принятым в сентябре 2022 года.

В конце марта 2023 года председатель парламентского комитета по налоговой и таможенной политике Даниил Гетьманцев заявил, что с 1 июля в Украине возобновят акциз в 20% на горючее ( довоенный акциз вернули еще в сентябре 2022 года, хоть и не с первого раза ). Рынок тогда почти единогласно заявил, что это решение хоть и повысит поступление в бюджет, но вместе с этим увеличит риски возврата к старым схемам .