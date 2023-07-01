Довоенное налогообложение горючего начало действовать

В субботу 1 июля перестала действовать норма, устанавливавшая льготную ставку налога на добавленную стоимость горючего на уровне 7%. Таким образом, ставка НДС на дизельное топливо, бензины и автогаз с сегодняшнего дня вырастет с 7 до 20%, как это было до начала полномасштабной войны.

Эксперты и участники рынка прогнозируют, что повышение налогов приведет к повышению стоимости топлива как в оптовом сегменте, так и на АЗС.

Так, директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн прогнозировал, что из-за возвращения довоенных налогов бензин подорожает на 11 грн/л, дизтопливо на 8 грн/л, а сжиженный газ на 3 грн/л. В свою очередь аналитик профильного издания "НефтеРынок" прогнозирует, что цены должны вырасти на разницу в акцизе и разницу в НДС на закупочной цене, что вдвое меньше прогнозов Куюна.

Вместе с этим, все без исключения эксперты считают, что рост налогов восстановит привлекательность теневых схем по продаже налоговых кредитов для оптимизации НДС другими бизнесами, в том числе аграриями, транспортными компаниями и перерабатывающими предприятиями.

В преддверии вступления в действие довоенных налогов на топливо некоторые сети АЗС уже подняли цены на стелах на бензин и дизтопливо на 0,6-2 грн/л. Вместе с этим по состоянию на вечер пятницы 30 июня такие крупные национальные операторы АЗС ОККО, WOG и Socar держат цены на бензин и дизтопливо на уровне 46,99 и 44,99 грн/л соответственно.

Напомним, решение о частичном снижении налоговой нагрузки на бизнес Верховная Рада приняла в марте 2022 года. Тогда нардепы приняли законопроект 7137-д, предусматривавший уменьшение топливного НДС до 7% и аннулирование акцизов на горючее, освобождение предпринимателей от уплаты ЕСВ на время военного положения, добровольность уплаты единого налога для СПД 1-2 групп упрощенной системы.

Уже в сентябре Рада поддержала законопроект 7668-д, которым вернули акцизы на горючее. При этом НДС оставался на уровне 7%.