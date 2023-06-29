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Енергетика
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АЗС готуються до підвищення податків: ціни на бензин і ДП в Україні зростають

Заправка, АЗС, машина
Заправка. Фото: Engin_Akyurt / Pixabay

На українських заправках зростають ціни на пальне: 28-29 червня бензин і дизпаливо в окремих мережах подорожчали на 0,6-2 грн/л. Про це повідомляє Enkorr із посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

Мережа Prime підвищили ціни на пальне на 2 грн/л. Бензин А-95 на її заправках наразі коштує 45 грн/л, а ДП — 43,5 грн/л. 

Також на 2 грн/л подорожчало пальне в мережі Neftek: звичайна "пʼятірка" торгується там за 45,99 грн/л, А-95+ – за 48,99 грн/л, тоді як літр дизпалива обходиться в 43,99 грн. 

На 1 грн/л бензини подорожчали на станціях KLO, а мережа U.GO підняла ціни на 0,57-1,43 грн/л.

Фото 2 — АЗС готуються до підвищення податків: ціни на бензин і ДП в Україні зростають
Так виглядає зміна роздрібних цін на бензини і ДП на українських АЗС протягом 28-29 червня 2023 року, грн/л. Фото: скриншот / Enkorr

Нагадаємо, протягом минулого тижня пальне подорожчало лише в окремих операторів АЗС, а гуртові ціни суттєво зросли. Очікувалося, що мережі заправок також підвищуватимуть ціни, адже з 1 липня має вступити в дію довоєнна ставка ПДВ на пальне у розмірі 20%. 

Автор:
Артем Ющенко