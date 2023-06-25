Зростання податків на пальне стартує з 1 липня. Паливо зростатиме в ціні на АЗС

1 липня має вступити в дію довоєнна ставка ПДВ на пальне у розміні 20%. З огляду на це оператори АЗС підвищуватимуть ціни на пальне. На минулому тижні(19-25 червня) ціни на стелах зросли лише в окремих операторів. Однак зростання податків, котрі потрібно буде заплатити з літра реалізованого пального перевищують маржу від продажу цього літра. Тому уникнути зростання цін не вдасться.

Аналітик профільного видання "Нафторинок" Олександр Сіренко говорить, що за минулий тиждень гуртові ціни на пальне суттєво зросли. За період з 16 по 23 червня підвищення середньої гуртової вартості дизпального автонормами становить 4,3% (+1,45 грн/л): з 33,51 грн/л (884 доларів/тонна без податків), до 34,96 грн/л (928 доларів/тонна без податків). Загалом впродовж тижня було позначено три цінові стрибки з кроком близько 0,50 грн/л в середньому.

"Однак деякі з учасників ринку висловлюють думку, що причина зростання цін також є проблеми з проходженням митного контролю через визначення походження ресурсу з ризикових напрямків. Постачальники кажуть, що перевірки з можливістю відбору зразків бензинів і дизпального відбувається за всіма пунктами проходження кордону. Проте, ситуація не набула критичного стану і після надання документації про ланцюг від виробника до імпортера – бензовози пропускають", - каже Сіренко.

Він зазначає, що наприкінці червня зниження роздрібних цін припинилось. Напередодні повернення довоєнних податків на пальне деякі оператори навіть відкорегували стелу: на 0,13 грн/л підняла ціни на все пальне мережа U.GO (під управлінням "Нафтогаз Ойл Трейдингу"), 0,50 грн/л до бензину додала Prime, мережа Chipo підняла на 1,00 грн/л вартість бензину. При цьому на фоні зниження цього тижня на 2,01 грн/л пального в мережі "Укрнафти", підвищення в колег за тиждень до нових податків виглядає дивним.

Сіренко зазначає, що на цьому тижні(26 червня-2 липня) він прогнозує здорожчання цін на бензин на стелах, однак вважає, що ціна дизпалива рости не буде.

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін говорить, що оператори мереж АЗС, які не підвищили ціни на минулому тижні почнуть підвищувати їх на цьому. При цьому він зазначає, що котирування пального в ЄС зараз є доволі волатильними, а кожен оператор мережі АЗС має свої схеми закупівель, тому спрогнозувати якою саме буде динаміка цін на пальне найближчим часом доволі складно.

"На минулому тижні ціни на стелі підвищили ми й ще кілька мереж. Інші поки стоять, але все одно ціни зростатимуть, бо підвищення податків на літрі є більшим за маржу. Хтось почне дорожчати вже цього тижня, хтось з наступного. Загалом ціни зростуть на бензин на 11 грн/л, на дизпаливо на 6 грн/л. Ціни зростатимуть поступово, щоб не шокувати клієнта. Все почнеться у понеділок 26 червня і триватиме 20 днів", - каже Льоушкін.

Бізнесмен зазначає, що в очікуванні зростання податків деякі компанії зробили досить значні запаси пального від 2-х тижнів до місяця. При цьому комерційне споживання пального зараз доволі помірне, оскільки жнива ще не увійшли в активну фазу. До того ж невизначеність щодо "зернової угоди" та заборона на експорт зерна в країни ЄС стримує споживання пального зерновозами.

Ціни на пальне 26 червня